Plusieurs plages du gouvernorat de Nabeul, notamment à El Haouaria et Menzel Temime, connaissent actuellement une importante accumulation de posidonies sèches, formant des amas visibles sur le littoral. Face à ce phénomène naturel, des acteurs de la société civile appellent à préserver cette plante marine, considérée comme essentielle à l'équilibre écologique de la Méditerranée.

Le président de l'Association de l'environnement de Menzel Temime, Aymen Hammam, a expliqué que ces dépôts résultent des courants marins et des vents qui transportent les feuilles mortes de posidonie vers les plages. Il a insisté sur le fait que cette plante ne doit en aucun cas être assimilée à un déchet marin, en raison de son rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et du milieu marin.

Surnommée « le poumon de la Méditerranée », la posidonie produit d'importantes quantités d'oxygène, contribue à l'épuration des eaux marines et participe au stockage du carbone. Elle joue également un rôle crucial dans la protection des côtes contre l'érosion, en stabilisant les dunes de sable et en atténuant la force des vagues.

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Selon Aymen Hammam, la présence de la posidonie sur les plages est temporaire et dépend des conditions météorologiques, notamment des vents, des marées et de l'état de la mer. Les amas déposés sur le rivage retournent généralement en mer lorsque les conditions changent. Leur présence sur le sable favorise par ailleurs la dispersion de la plante et la formation de nouveaux herbiers sous-marins.

Le responsable associatif a également mis en garde contre les opérations de nettoyage visant à retirer ces accumulations. Selon lui, de telles interventions peuvent accélérer l'érosion du littoral, citant l'exemple de la plage de Hammamet où l'enlèvement de la posidonie aurait favorisé le recul du sable. Il a ainsi appelé les autorités et les citoyens à mieux comprendre l'importance écologique de cette ressource naturelle et à éviter toute destruction ou évacuation injustifiée.

La posidonie, dont le nom est inspiré de Poséidon, dieu de la mer dans la mythologie grecque, est l'une des principales plantes marines de la Méditerranée. Sa présence est considérée comme un indicateur de la bonne santé des écosystèmes marins.