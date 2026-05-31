Tunisie: CAB - Assemblée Générale ordinaire et élective le 26 juin - Des candidats ?

Si le quorum est atteint, on procédera aux élections. Mais il faudra d'abord qu'il y ait des candidats.

- Le comité provisoire du Club nordiste présidé par Samir Yaâcoub a programmé, selon un communiqué paru dans son site officiel, la tenue de l'assemblée générale pour le 26 juin prochain. On a prévu, à cette occasion, une assemblée ordinaire au cours de laquelle on lira le rapport moral et on présentera celui financier.

Ensuite, si le quorum le permet, c'est-à-dire si plus de 50% des adhérents sont présents, on passera à l'organisation de l'assemblée élective. Si ce nombre n'est pas atteint, elle aura lieu 15 jours plus tard selon l'article 19 des règlements intérieurs, quel que soit le nombre des présents qui portent la carte d'adhérent.

Le délai des dépôts des dossiers des candidats à la présidence du CAB prendra fin 5 jours avant la tenue de ladite assemblée. Les personnes intéressées par cette candidature sont appelées à déposer leur dossier au 27, rue Hedi Chaker, siège du Club. Il est à rappeler que les membres doivent avoir au moins 25 ans, alors que le président devra avoir atteint l'âge de 35 ans.

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Ce dernier doit obligatoirement «apporter» une contribution de 100.000 dinars comme condition sans demander d'être remboursé à l'issue de son mandat, accompagnée d'une lettre d'engagement légalisée à la mairie.

Félicitations au CSS

Le comité provisoire du CAB a félicité la direction du CSS à l'occasion de la célébration de son 98e anniversaire et lui a souhaité du succès dans son parcours sportif. Les relations entre les deux grands clubs du Nord et du Sud ont toujours été amicales et cette nouvelle félicitation ne fait que renforcer davantage ces liens d'amitié. Le sport est une source de rapprochement, n'est-ce pas!

Boxe: Ranim Ayari sur le podium

Dans la section de boxe, Ranim Ayari a remporté la médaille de bronze lors de phase finale du championnat de Tunisie, en senior dans la catégorie des 60 Kg. Nos félicitations à la pugiliste cabiste pour cette nouvelle distinction. Le mérite revient également à son coach Ali Matri, dont l'encadrement est exemplaire.