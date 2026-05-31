Tunisie: Préservation des entreprises publiques - Un devoir sacré

S'il existe une richesse nationale dont la valeur n'a pas de prix et que tous les Tunisiens patriotes ont l'obligation suprême de préserver à tout prix, ce sont bien les entreprises publiques, considérées, à juste titre, comme le fleuron principal des acquis et des réalisations grandioses de l'Etat de l'indépendance et de l'édification.

Aujourd'hui, après des décennies d'erreurs et d'errements au cours desquelles certains escrocs ont mis la main injustement sur nos entreprises publiques et ont failli causer, par effraction, la perdition du pays, les Tunisiens se sentent réconciliés avec leur histoire et leur identité et aussi mobilisés et galvanisés à souhait, en vue de mener à bout l'oeuvre nationale de redressement.

Sauf que de nos jours et en dépit de la poursuite des plans diaboliques dans les chambres noires, on est fiers de dire : la Steg, la Sonede, l'Onas et les Henchir Chaâl et Enfidha ne seront jamais cédés à quiconque, même si les courtisans proposent des milliards de dollars ou d'euros.

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Tout simplement parce que le Président Kaïs Saïed a opposé un non catégorique aux pilleurs et a décidé d'honorer le pacte de confiance qu'il a scellé avec le peuple, en toute responsabilité. A l'instar des peuples avancés et mobilisés pour faire l'histoire et consacrer l'excellence comme une marque distinctive de leur apport à l'enrichissement de la civilisation humaine.

Et le Chef de l'État de ne manquer une seule opportunité, lors de ses apparitions médiatiques ou lors de ses entretiens avec la Cheffe du gouvernement et les ministres et aussi à l'occasion de ses rencontres périodiques avec le peuple, pour souligner sa fidélité à l'engagement et son obstination légendaire à ce que les Tunisiens sauvegardent non seulement leurs précieux acquis mais se mobilisent pour en faire, de nouveau, les moteurs de leur marche sur le chemin de la gloire et de la prospérité.

Les professionnels du mensonge, les semeurs de la division et de la sédition ont beau vouloir faire douter les Tunisiens, leurs desseins n'iront pas loin et l'Histoire les jugera, tôt ou tard, pour leur intelligence avec les ennemis de la Nation et également pour la cécité politique et morale dont ils sont atteints.

Mais il demeure une vérité scientifique. Les Tunisiens sauront, comme ils l'ont toujours fait, contrecarrer les comploteurs et les jeter dans les poubelles de l'Histoire.