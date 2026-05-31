Tunisie: Handball - L'Espérance de Tunis remporte la Coupe de Tunisie aux dépens du CS Sakiet Ezzit

L'Espérance Sportive de Tunis a remporté, ce samedi, la Coupe de Tunisie de handball en s'imposant en finale face au CS Sakiet Ezzit sur le score de 32 à 25, à la salle de Radès.

Déjà sacrée championne de Tunisie cette saison, l'équipe de Bab Souika confirme sa domination sur le handball national en ajoutant un nouveau trophée à son palmarès.

Dans une rencontre globalement maîtrisée, les coéquipiers de l'Espérance ont fait la différence progressivement pour s'imposer avec sept buts d'écart.

Avec ce succès, l'Espérance Sportive de Tunis réalise le 25e doublé de son histoire, en remportant à la fois le championnat et la Coupe lors de la même saison.

Le CS Sakiet Ezzit, valeureux finaliste, n'est pas parvenu à inverser la tendance face à une équipe espérantiste plus expérimentée dans les moments décisifs.