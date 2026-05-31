Tunisie: Transtu - Prolongement du parcours de la ligne de bus 28E

La Société des transports de Tunis (Transtu) a annoncé, samedi, la modification partielle et le prolongement du parcours de la ligne de bus n° 28E, reliant la station Tunis Marine à la Foire du Kram. L'extension porte sur une distance de 5,5 km dans chaque sens, ce qui porte le trajet total de la ligne à 19,5 km en préservant les stations de départ et d'arrivée initiales.

Cette ligne desservira, désormais les zones des Berges du Lac 0, 1 et 2, ainsi que les Jardins de Carthage. Au total, sept nouveaux points d'arrêt ont été ajoutés par direction.

À l'aller, le bus partira de Tunis Marine pour traverser les Berges du Lac (0, 1 et 2), la Rue de la feuille d'érable, l'avenue de l'île de Zembretta, l'avenue de Carthage, la route principale des Jardins de Carthage et la route régionale R23 avant d'atteindre son terminus à la Foire du Kram. Au retour, l'itinéraire partira de la Foire du Kram pour rejoindre Tunis Marine en passant par les mêmes axes et point d'arrêt.

Cette mesure entrera en vigueur à titre expérimental à partir du lundi 1er juin 2026 et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des services de transport, notamment pour les habitants des Jardins de Carthage.

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La programmation quotidienne prévoit 17 dessertes à l'aller et 16 au retour, soit une desserte toutes les 45 minutes durant les heures de pointe et toutes les 60 minutes en dehors de ces heures. Un tarif unifié d'un dinar a été fixé pour l'ensemble du trajet.