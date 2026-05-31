Tunisie: Béja - Un père soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants avant de prendre la fuite

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un drame familial d'une extrême gravité a eu lieu vendredi soir à Mjez El-Bab, dans le gouvernorat de Béja. Un père est soupçonné d'avoir abattu son épouse et ses enfants à l'aide d'un fusil de chasse, avant de prendre la fuite, selon des informations médiatiques locales.

D'après les premiers éléments disponibles, l'un des enfants aurait survécu malgré une blessure par balle à l'épaule. Il aurait été en mesure de fournir des informations initiales sur le déroulement des faits et l'identité de l'auteur présumé.

Les autorités sécuritaires se sont rendues sur place et ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame et localiser le suspect, toujours en fuite à ce stade. Aucune autre précision officielle n'a été communiquée pour le moment.

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