Ile Maurice: Axelle Gaillard, fumeuse pendant 23 ans - «J'ai arrêté parce que j'ai pris conscience que j'étais en train de détruire ma santé »

À 58 ans, Axelle Gaillard, après de longues années passées à trouver refuge dans la cigarette, a fini par arrêter. Elle raconte son parcours d'ancienne dépendante à la nicotine et savoure désormais la vie, le goût de la liberté aux lèvres.

Pendant combien de temps avez-vous fumé ?

J'ai commencé de façon régulière à l'âge de 25 ans... et j'ai arrêté totalement à 48 ans. Donc, j'ai fumé pendant 23 ans.

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Pourquoi avoir commencé ?

J'étais à l'université, on va dire pour faire comme tout le monde et se donner un genre je suppose, malgré le froid mordant de Besançon, où je faisais mes études à l'époque. Je me revois sous la neige en train de greloter, mais j'étais ce joyeux mouton reconnu par le troupeau !

Fumiez-vous beaucoup ?

À cette époque environ 10 cigarettes mais pas tous les jours. Je me demande même si je ne crapotais pas plutôt. C'est plus tard, vers mes 30 ans que je suis devenue une fumeuse compulsive et accro totale avec plus d'un paquet par jour.

Avez-vous arrêté pendant les grossesses ?

Bien sûr que j'ai arrêté pendant mes deux grossesses. J'ai toujours protégé mes enfants. Ça n'a pas été difficile du tout de stopper la cigarette. C'est normal à mon sens et c'est ce que toute maman normalement constituée devrait faire à mon avis. Après ma deuxième grossesse, j'ai repris. J'étais maman solo, j'ai été faible et sotte.

Avez-vous eu plusieurs phases d'arrêt ?

Oui, mais j'étais devenue une teigne, au point que mes amis me disaient de recommencer parce ce que j'étais devenue infernale !

Comment avez-vous pu totalement arrêter ?

J'ai arrêté parce que j'ai pris conscience que j'étais en train de détruire ma santé. J'avais développé une toux chronique. J'étais dans le déni en prenant du sirop pour la toux au lieu de regarder ma vie et mes soucis en face... J'ai dû subir une opération qui n'avait rien à voir avec le tabac en 2015 et le chirurgien m'a précisé qu'il ne pouvait pas m'opérer si je toussais comme ça. J'ai fumé ma dernière cigarette et c'était fini. J'ai reçu le soutien de ma maman qui a décidé elle aussi d'arrêter en même temps que moi.

Avez-vous compensé par autre chose ?

Non, du tout. J'ai juste eu cette prise de conscience et apprécié le bonheur de pouvoir respirer librement sans quintes de toux chronique et retrouver une haleine fraîche.

Avez-vous eu envie de reprendre ?

Oui, j'en ai eu envie deux fois. Le lendemain de mon arrêt, nous recevions à déjeuner et quand les invités sont partis, j'ai eu envie de ce rituel «café-clope». À ce moment précis, j'ai pris une grande inspiration et expiration pour me l'interdire. Et, la seconde fois, la même année, nous étions au restaurant avec des amis, mon mari fumeur et une bonne amie. Et, je l'ai vu prendre une cigarette dans son paquet et là je me suis dit : «Après un bon repas, rien ne vaut une bonne cigarette avec le café.» J'ai pensé à ma toux, mon opération et j'ai résisté. Jamais plus, je n'ai eu envie de refumer et ma maman non plus d'ailleurs.

Les conseils d'Axelle

Le tabac est une drogue selon Axelle. Elle ne supporte plus l'odeur du tabac et personne n'a le droit de fumer chez elle, hormis sur le balcon. Elle garde un éventail dans son sac quand elle sort pour repousser l'éventuelle fumée. Des conseils ? La volonté, compter l'argent que l'on met à acheter des cigarettes chaque mois. Rs 2200 pour une cartouche ! Celui qui arrête pourrait mettre cette somme dans une boîte pour s'offrir un joli voyage. Pensez aussi à ceux que vous aimez pour persuader les gens d'arrêter. La santé n'a pas de prix. «C'est dommage que les projets perdent face à cette drogue,» conclut-elle.