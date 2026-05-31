Ile Maurice: Une artiste lance un appel du coeur pour retrouver son porte-monnaie

30 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Une artiste mauricienne lance un appel à la solidarité après avoir perdu, ce samedi à Port-Louis, son porte-monnaie bleu ciel orné de petites fleurs jaunes. Le porte-monnaie rectangulaire aurait été égaré aux alentours de la MCB et de la rue Sir William Newton.

À l'intérieur se trouvaient une centaine d'euros, environ Rs 20 000, sa pièce d'identité ainsi que plusieurs effets personnels. Mais au-delà de la valeur monétaire, ce sont surtout des photos de famille auxquelles elle tient énormément et qu'elle espère retrouver.

Très affectée par cette perte, elle explique que ces souvenirs ont une valeur sentimentale inestimable. Une récompense est offerte à toute personne qui permettra de retrouver le porte-monnaie ou son contenu.

Toute personne ayant trouvé cet objet ou disposant d'informations est invitée à contacter l'express via WhatsApp au 5989 0200.

Un simple geste pourrait permettre à cette artiste de retrouver des souvenirs précieux qui lui sont chers.

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