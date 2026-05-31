Congo-Brazzaville: Assemblées annuelles de la BAD - Brazzaville a tenu le pari

Ouvertes le 25 mai sous la houlette du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, les 61es Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) se sont clôturées vendredi dernier sur une note positive mais sans recommandations. La réussite de cet évènement a été un pari gagné pour le Congo.

Plus de quatre mille cinq cents participants ont pris part à ces Assemblées annuelles organisées au Centre de conférence international de Kintélé, une banlieue de Brazzaville, sur le thème « Mobiliser les ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». Il n'y a pas eu de recommandations officielles, mais l'évènement a suscité une appréciation positive de la BAD et de l'ensemble des participants du point de vue organisationnel.

Dans le fond, cinq jours durant, ces experts et partenaires techniques financiers ont étudié des stratégies et mécanismes plus efficients à mettre en exergue pour mobiliser à grande échelle des ressources financières, permettant d'accélérer le développement inclusif du continent.

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Dans son discours de clôture, le président de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah, saluant l'organisation réussie de ces assises, avec une motion particulière au chef de l'Etat, a plaidé pour la mise en oeuvre de sa vision intitulée « Les Quatre points cardinaux ». Elle est destinée à renforcer la capacité d'action et d'influence de l'Afrique dans un monde de plus en plus fragmenté.

Dans son mot de circonstance, le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, et président du Conseil des gouverneurs de la BAD, Ludovic Ngatsé, a fait savoir que le Congo reste disponible à transmettre au futur pays organisateur de ces assises son expérience. « Pour la République du Congo, l'accueil de ces assises aura été une vitrine internationale exceptionnelle, mais surtout une opportunité unique d'inscrire ses priorités nationales dans les dynamiques continentales. Fort de ce succès, et dans un esprit de fraternité panafricaine, le Congo se tient pleinement disponible pour transmettre l'expertise organisationnelle et les enseignements stratégiques tirés de l'expérience de Brazzaville au pays qui aura l'honneur de lui succéder pour la prochaine édition », a-t-il indiqué.

Clôturant la réunion au nom du président de la République, Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, s'est dit, lui aussi, satisfait de la réussite de cet évènement panafricain. En termes de retombées, le Premier ministre a salué la mobilisation annoncée de 3,5 milliards de dollars en faveur du Fonds du Bassin du Congo et félicité l'Angola qui a annoncé attribuer une enveloppe de 6,5 millions de dollars à titre de contribution, rejoignant ainsi les 24 autres Etats pays donateurs.