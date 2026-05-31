Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Les Etats invités à mettre l'accent sur la transformation locale des minerais

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a salué, le 29 mai, lors de la conférence de presse de clôture des 61es Assemblées annuelles de la BAD, qu'il a co-animée avec le ministre Ludovic Ngatsé, l'organisation réussie et la bonne tenue de ces assises. Il a invité, à cette occasion, les États à mettre l'accent sur l'industrialisation et la transformation locale des minerais.

Face à la presse, Sidi Ould Tah a mentionné que le Conseil des gouverneurs avait donné son accord pour mettre en oeuvre les Quatre points cardinaux, une feuille de route stratégique pour la nouvelle architecture du développement et la transformation de l'Afrique.

Portant sur la mobilisation des ressources financières et de l'épargne africaines pour subvenir au besoins du continent, le renforcement et l'unification des institutions financières africaines afin de relever le défi de financement auquel est confronté l'Afrique ; la valorisation du potentiel démographique et la construction des infrastructures durables et la transformation des matières premières sur place pour créer une valeur ajoutée, ces Quatre points cardinaux, conçues pour renforcer la capacité d'action de l'institution et accroître l'influence de l'Afrique dans un environnement international de plus en plus fragmenté, devraient désormais guider la BAD à accélérer le développement structurel pour les trente prochaines années.

Pour sa part, le président sortant du conseil des gouverneurs, Ludovic Ngatsé, a qualifié de succès les Assemblées annuelles de Brazzaville, notamment pour la République du Congo, l'Afrique et la BAD, à travers son président, Sidi Ould Tah, dont ces assises avaient valeur de test. Il a souligné que ces retrouvailles ont également été une opportunité pour son pays de présenter les grandes orientations de la Vision Congo 2026. Celle-ci porte sur la transformation économique, la construction des infrastructures structurantes d'interconnexion, la diversification de l'économie, le développement du capital humain, la création des emplois et la gouvernance.

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Par ailleurs, pour le président du Groupe de la BAD, la grande décision des assises de Brazzaville aura été l'adhésion du Conseil des gouverneurs à mettre rapidement en oeuvre sa vision, conformément au consensus d'Abidjan, en mai 2025. L'objectif étant de repositionner l'Institution panafricaine de financement de développement comme un levier central de la transformation économique du continent africain.

Le continent dispose de ressources naturelles abondantes, mais il ne s'agit plus de les exporter à l'état brut. Il s'agit de les transformer. C'est tout le sens de la mobilisation à grande échelle des capitaux privés, et c'est aussi le sens du mécanisme de développement d'atténuation des risques pour que les investissements à grande échelle puissent s'effectuer en Afrique», a lancé le président de la BAD à la conférence presse de clôture des Assemblées annuelles.

Convoquées sur le thème « Mobiliser le financement du développement de l'Afrique à grande échelle », ces assises ont réuni plus de 3 000 participants, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des 81 pays membres de l'institution, des dirigeants d'institutions financières et de développement, des représentants de groupes de réflexion, de la société civile, du secteur privé, des universitaires et des leaders d'opinion.