Congo-Brazzaville: Reconnaissance - Denis Sassou N'Guesso honoré pour ses actions

La résidence présidentielle du Plateau a été le théâtre d'une audience particulière, le 28 mai, au cours de laquelle le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu trois marques de gratitude. Entre distinctions internationales et hommage musical, cette audience a mis en lumière l'action du chef de l'État sur les plans national et continental.

Le premier à être reçu a été le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Mandaté pour représenter le chef de l'Etat à une cérémonie organisée par African Awards Banking en partenariat avec la Banque africaine de développement, il est venu remettre au président Denis Sassou N'Guesso deux distinctions qui lui ont été décernées à cette occasion : le Trophée du leadership africain et le Prix Babacar-Ndiaye.

Selon le Premier ministre, ces récompenses saluent notamment ses efforts dans le développement des infrastructures, son engagement en faveur de la croissance économique du continent ainsi que sa contribution au renforcement de l'intégration régionale.

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« Le trophée du leadership africain lui a été décerné pour son oeuvre en matière de construction et de développement des infrastructures, mais aussi pour sa contribution à la croissance du continent », a expliqué Anatole Collinet Makosso.

Une distinction d'autant plus remarquable que cette organisation récompense habituellement les acteurs du secteur bancaire, de la finance internationale et les ministres des Finances. L'attribution de ce trophée à un chef d'État constitue ainsi une reconnaissance exceptionnelle.

La seconde séquence de cette audience a pris une tonalité plus artistique. L'icône de la musique de la République démocratique du Congo, Koffi Olomidé, est venue présenter au président de la République une chanson spécialement composée en son honneur. L'artiste a également fait écouter un extrait du morceau au chef de l'État.

À travers cette oeuvre musicale, Koffi Olomidé salue le rôle joué par le président congolais dans la préservation de la paix et la construction du pays. « Denis Sassou N'Guesso mérite le respect unanime. Il est un modèle, un repère, un grand monsieur », a déclaré le chanteur.

Au-delà de leur forme, ces distinctions et cet hommage artistique traduisent une même volonté : reconnaître le parcours et l'action du président de la République dont l'action continue de susciter considération et encouragements, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale.