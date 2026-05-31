Congo-Brazzaville: 4e art - Le label Buzitu in music, un levier pour le développement de la musique nationale

Le pasteur Massamba, responsable du label Buzitu in music, a organisé une conférence de presse, le 25 mai dernier, à l'allure d'une masterclass. Cette rencontre qui avait pour thème «Vivre de sa musique et comment toucher l'échelle internationale», lui a permis de porter à la connaissance des artistes, des producteurs et managers le bien-fondé de son label conseils, véritable levier pour le développement de la musique congolaise.

Après son mot de bienvenue à l'assistance, le pasteur Massamba a rapidement plongé les participants au premier panel sur les trois programmés. Ce panel qu'il a animé a porté sur «La visibilité». Il a abordé des questions liées à la création des pages, la présence à des scènes (Concerts, live, featuring, festivals, showcase, etc...), les médias locaux et internationaux, notamment les télévisions, radios, etc. Il a par la suite abordé le point des « ventes», expliquant comment s'effectue la vente en streaming (Boutique en ligne, spotify, itune, etc...) et la vente en physique (CD, clé USB, vinyles, etc.).

Animant le deuxième panel, la soeur Crédo a présenté la structure dont elle a la charge de présider, à savoir le Collectif des musiciens chrétiens du Congo, ainsi que l'ouverture du gospel et l'administration. A propos du label Buzitu in music, elle a déclaré: «Je remercie le Seigneur pour l'existence du label Buzitu in music et qu'il accompagne son responsable. Nous sommes là pour l'accompagner pour que cette bataille aille de l'avant. C'est cela qu'on attendait. Le Congo est en retard sur le plan numérique, je crois qu'avec ce genre d'initiative, le pays verra la lumière sur notre culture. Aux artistes, je dis simplement que tout ce que vous avez écouté, mettez cela en exergue. Parlez de Buzitu in music à vos leaders pour veiller dorénavant à vos droits d'auteur, droits voisins, droits mécaniques, ...».

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Enfin le troisième panel portant sur «Les droits» a été animé une fois de plus par le pasteur Massamba. Il a mis un accent sur l'auteur compositeur national et international; les droits voisins nationaux et internationaux; les producteurs nationaux et internationaux. Outre «Les droits», il a insisté aussi sur «L'accompagnement». Il concerne les structures nationales et internationales, les producteurs nationaux et internationaux, de même que les managers nationaux et internationaux. Le conférencier a fait savoir que le label Buzitu in music, autrement dit "propulser les artistes et la musique", c'est d'abord la production dans l'ensemble, l'accompagnement aussi, et amener les artistes et les producteurs à se professer aussi au niveau national comme au niveau international. Il a tous les moyens de pouvoir canaliser mais aussi travailler sur l'oeuvre des artistes, leur projet pour que cela touche au niveau international. C'est son but principal.

Parlant des mécanismes d'accompagnement, le pasteur Massamba pense qu'il faut d'abord que le producteur soit habile et il faut des moyens. Pour des producteurs qui ont cette capacité, ils peuvent contacter le label, parce qu'il y a des structures qui travaillent avec lui. Il s'avère cependant que ces structures ne peuvent jamais produire ou ouvrir des portes tant que ceux qui veulent travailler avec eux ne payent pas de droits, des frais de dossiers.

Les Congolais sont en retard sur les ventes numériques et physiques

Le responsable du label Buzitu in music a saisi cette occasion pour lancer un message phare aux congolais. «Nous sommes des Congolais et sommes un peu en retard sur le domaine numérique, surtout sur les ventes en physique au niveau international, parce que dans la plupart des boutiques, la plupart des Congolais n'y sont pas. Il n'y a que le vieillissement des anciens que nous sommes en train de voir à la Fnac, Cultura, ... A travers ce message, nous demandons que les Congolais se réveillent, surtout les producteurs. C'est comme s'il y a de l'anarque à leur niveau. Ils prennent des projets des artistes, vont dans des studios, mais ne cherchent pas de voies légales pour la survie des artistes. On comprend qu'il leur manque de la connaissance (ce n'est pas de l'insulte)», a-t-il martelé. Ainsi donc le label va permettre aux producteurs de le contacter avant toute production pour plus de conseils, et même les artistes devraient le contacter pour avoir assez de connaissances sur certains aspects avant de signer.

Pour le pasteur Massamba, le label reçoit tous les artistes. «Venez consulter le label, que cela soit de la musique mondaine ou de la musique gospel. Logiquement, nous avons les mêmes boutiques, le même bureau de droits (Parce qu'il n' y a pas deux bureaux de droitS, quel que soit le genre musical, c'est tout en général), il suffit seulement que le texte soit respecté. Parce que le label c'est Buzitu, en langue vernaculaire, qui veut dire respect. Et in music, c'est en anglais, qui veut dire dans la musique, comme quoi, respect dans la musique. Et non seulement le respect par rapport à la censure sur le texte qu'on peut composer, qu'on peut écrire, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui passent aussi, mais aussi pour la valeur des artistes et des producteurs... Donc c'est important qu'ils viennent pour leur retraite», a-t-il déclaré, invitant les artsites au travail.

Notons que le label Buzitu in music aura beaucoup d'événements. Le tout commence ce 30 mai avec la tenue du festival que les organisateurs veulent annuel. Il aura pour but de voir les talents des artistes, des producteurs, pour qu'ils deviennent plus grands.