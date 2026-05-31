Sénégal: Capitaine Mbaye Diagne, la légende du sauveur des mille vies

Dakar — Trente-deux ans après sa mort tragique à Kigali, la capitale du Rwanda, la légende de l'officier sénégalais sous bannière des Nations unies, le capitaine Mbaye Diagne, est plus que jamais vivante, au point que l'évocation de son nom est devenue synonyme de courage, de bravoure et d'admiration.

A quelques encablures du port autonome de Dakar, non loin du Cercle mess des officiers, se dresse majestueusement une statue représentant un soldat tenant de la main droite une arme, tout en soulevant le bras gauche en signe de salut.

La couleur bleue du casque et de l'attirail ne laisse point de doute : il s'agit bien d'un soldat de maintien de la paix des Nations-unies.

Qui d'autre peut-il représenter au Sénégal, si ce n'est le capitaine Mbaye Diagne, le jeune officier sénégalais mort le 31 mai 1994 à Kigali, la capitale du Rwanda (à l'âge de 36 ans), à la suite de la chute, non loin de son véhicule, d'un obus dont le tir avait été attribué au Front patriotique rwandais (FPR).

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Ce mouvement était en guerre à l'époque contre l'armée et des miliciens engagés entre le 7 avril et le 17 juillet de la même année, dans une entreprise d'extermination des Tutsi et des Hutu modérés, deux des principales ethnies du Rwanda.

Entre 800 000 et un million de personnes ont perdu la vie dans ce qu'est surnommé "le génocide du Rwanda", d'après les données officielles. Un chapitre noir et tragique de l'histoire de ce pays d'Afrique centrale dans lequel a été sans doute décrit la cruauté humaine dans toute son expression.

Une page de ce chapitre a en même temps vu s'affirmer l'humanité dans toute sa splendeur, à l'initiative de l'officier sénégalais déployé dans le cadre de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR).

Désobéissant à l'ordre de non-intervention des Nations unies, l'observateur militaire sénégalais réussit à sauver des centaines de personnes pendant le génocide. Il allait notamment les retrouver dans leurs domiciles ou leurs lieux de cachette pour les amener au siège de la Mission des Nations unies, les sauvant d'une mort certaine. Une mort à laquelle il n'échappera pas, lorsqu'il a été atteint, le 31 mai 1994, par les éclats de cet obus tiré près d'un point de contrôle des forces armées rwandaises (APR) à hauteur duquel il avait garé son véhicule.

Lauréat posthume de la médaille Mbaye Diagne des Nations unies

Plus de trois décennies après cette fin tragique, la mémoire du natif de Coki, une localité du département de Louga, dans le nord du Sénégal, continue à être perpétuée. En atteste la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de décerner une médaille à son nom pour récompenser les militaires, policiers et membres du personnel de l'ONU ou du personnel associé qui ont fait montre d'un courage exceptionnel, bravant des dangers extrêmes pour s'acquitter de leur mission, leurs fonctions au service de l'humanité et des Nations unies.

Il est d'ailleurs le premier lauréat, à titre posthume, de cette distinction remise le 19 mai 2016 dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies à sa veuve et ses deux enfants. Ils étaient respectivement âgés de deux et quatre ans au moment de la mort de leur père.

La dernière attribution de ce prix remonte à 2022 lorsqu'il a été décerné au capitaine tchadien, Abdelrazakh Hamit Bahar mort au Mali dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali. Le Casque bleu Malawi, Chancy Chitete, est l'autre lauréat, à titre posthume, de ce prix en 2019 pour sa bravoure dans l'exécution de sa mission en République démocratique du Congo.

Le caractère exceptionnel de l'attribution de ce prix témoigne du respect et de la reconnaissance du sacrifice suprême de l'officier sénégalais.

"Le capitaine Mbaye Diagne a un rang de héros national qui incarne les valeurs cardinales de notre société, contribuant par son sacrifice au prestige du Sénégal", déclarait l'ancien président Macky Sall à l'inauguration, le 22 mars 2024, du mémorial dédié au militaire dont les preuves de courage et d'abnégation étaient un secret de polichinelle dans l'armée sénégalaise.

Le soldat formé à l'Ecole des officiers d'active du Sénégal (ENOA) à la suite de ses études universitaires à Dakar, s'était déjà illustré dans le conflit en Casamance, au Sud du Sénégal, entre 1989 et 1993 aux commandes de la 3e compagnie du 6e bataillon d'infanterie.

"Son coeur ne lui permettait pas de rester à regarder le massacre"

"Je l'ai remplacé en Casamance lorsqu'il devait partir au Rwanda en 1993. Il était en plus de sa bravoure, un gars joyeux vraiment, toujours jovial et qui aimait taquiner les gens. Il était très courageux. Mbaye Diagne ne pensait jamais à la mort", a témoigné à son sujet l'officier des armées sénégalaises à la retraite, Antoine Wardini.

Il martèle que le capitaine Diagne a fait un "excellent travail au sein de la MINUAR au péril de sa vie pour sauver des vies humaines dans cette guerre civile".

"Quand tout le monde était tapi à l'ombre ou bien respectait les consignes des Nations unies, lui, son coeur ne lui permettait pas de rester à regarder le massacre qui se passait devant lui. Il a été dans des missions solitaires pour aider, sauvegarder et extirper beaucoup de Rwandais pour les mettre à l'abri", a salué M. Wardini.

En fin de compte, le capitaine Mbaye Diagne, a par son sacrifice, fini de gagner le respect et la considération de la République et des membres des forces armées sénégalaises.

Sur la plaque commémorative de son mémorial, le capitaine Mbaye Diagne est décrit comme le militaire post indépendance, le soldat de la République (...).

L'érection de ce monument en face des statuts représentant une certaine fraternité d'arme entre soldats africains et européens est à l'image de la personnalité de l'officier sénégalais entré à jamais dans l'histoire après avoir désobéi aux ordres de sa hiérarchie au nom de l'humanité.

Il n'est dès lors pas étonnant qu'un hommage lui sera rendu dimanche à partir de 9 h 30 aux lieux de son mémorial en présence du général de brigade, Simon Ndour, le chef d'état-major de l'armée de terre du Sénégal.