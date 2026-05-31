Sénégal: Thiès - Une randonnée pédestre pour sensibiliser contre les mariages précoces

Thiès — Des élèves de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (INEFJA) et de l'école Lamane Ngomack Faye de Thiès, ont participé samedi, à une randonnée pédestre destinée à sensibiliser contre les mariages précoces, a constaté l'APS.

L'ONG Sensorial Handicap Corporation (SHC) qui exécute un projet d'éducation inclusive, en partenariat avec l'INEFJA et l'association APTEL, a organisé cette randonnée pédestre.

Partis de l'école élémentaire Lamane Ngomack Faye du quartier Silmang de Thiès, des élèves de l'INEFJA, accompagnés de leurs camarades, issus de cet établissement et d'autres écoles inclusives de la région, ont marché, sous escorte policière jusqu'à la Promenade des Thiessois.

Des membres du Club et de la Ligue régionale de randonnée de Thiès ont fait le trajet, de l'école Lamane Ngomack Faye jusqu'à la Promenade des Thiessois, en passant devant l'Hôpital régional et par l'Angle Serigne Fallou.

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L'association pour la promotion du tourisme éducatif/Protection des enfants (APTEL), partenaire du projet qui accompagne les éducateurs et éducatrices des collectivités territoriales, était aussi de la partie

Tout au long du périple, des messages sonores sur les mariages d'enfants et leurs conséquences sur la santé et l'éducation des filles étaient diffusés. L'éducation inclusive était aussi au coeur de la communication des randonneurs vêtus de tee-shirts blancs et tenant une banderole.

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un programme d'éducation inclusive que l'ONG belge Sensorial Handicap corporation exécute au profit des enfants handicapés sensoriels, aveugles et sourds-muets, a indiqué Ali Dia, son coordonnateur au niveau de l'INEFJA.

Le programme travaille à l'inclusion scolaire, consistant à ouvrir les écoles élémentaires aux enfants handicapés visuels et sourds, a expliqué M. Dia.

L'initiative a démarré depuis 2017 dans les quatre académies de Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, a-t-il renseigné.

Depuis 2022, le programme s'est étendu aux collèges, pour assurer le "continuum scolaire", en mettant en place des services d'aide à l'inclusion au niveau des collèges, voire dans les lycées, afin d'aider les enfants handicapés sensoriels à poursuivre leurs études.

Le programme qui entend poursuivre cette dynamique d'inclusion jusqu'à l'université, va consacrer sa troisième phase - de 2027 à 2031 - en cours d'élaboration, à l"'inclusion communautaire", a annoncé Ali Dia.

Il s'agit d'amener la communauté, les collectivités territoriales et les autorités à "comprendre davantage" la problématique du handicap, afin qu'elles soient plus disposées à accompagner les enfants qui vivent avec.

Grâce à un projet dénommé "Le son des enfants", un jumelage a vu le jour entre l'INEFJA et deux écoles basées au Bénin et en Belgique, où ce programme d'inclusion est déroulé simultanément.

Dans ce cadre, les enfants choisissent une thématique autour de laquelle ils organisent des animations, explique encore le coordonnateur.

A Thiès, les pensionnaires de l'INEFJA ont retenu le thème du mariage précoce et ont choisi la randonnée comme activité citoyenne, pour transmettre le message "Stop aux mariages précoce", et clôturer ainsi une série de huit activités déroulées à travers ce programme.

Selon Ali Dia, l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Thiès ville compte quatre écoles inclusives, contre deux pour le département de Thiès, y compris à Khombole.

Deux écoles inclusives existent dans le département de Tivaouane, dont un collège à Mboro, a poursuivi M. Dia, selon qui, l'académie de Thiès sera "entièrement maillée" sur la période 2027-2031.

Raphael Dupont Faye, adjoint au maire de la commune de Thiès Nord, qui avait participé à la randonnée pédestre, a salué cette initiative permettant aux enfants de réclamer la protection de leurs droits.

Il a assuré l'INEFJA du soutien continu de sa municipalité, dont l'équipe actuelle a fait de l'inclusion un principe directeur, depuis son avènement, sous l'ancien maire Birame Soulèye Diop.

M. Faye a promis un appui de sa commune à la pérennisation de cette activité, tout en promettant d'être l'interprète des organisateurs auprès de ses collègues élus des autres communes de Thiès Ouest, Thiès Est et de la Ville.