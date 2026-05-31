Afrique: Mondial féminin U17 - Le Sénégal élimine le Cameroun et se qualifie pour le troisième tour des éliminatoires

Dakar — L'équipe nationale féminine U17 du Sénégal s'est qualifiée pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie en s'imposant face au Cameroun aux tirs au but (5-4), samedi à Yaoundé.

Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0), comme lors du match aller disputé à Dakar le 22 mai dernier.

À l'image de leur première confrontation, les joueuses de Christian Basse, auteures d'une prestation convaincante, ne sont pas parvenues à trouver le chemin des filets. Elles se sont toutefois montrées solides et adroites lors de la séance des tirs au but pour faire la différence.

Le Sénégal affrontera, au troisième tour, le vainqueur du duel entre le Ghana et le Liberia, dont le match retour est prévu ce samedi à Monrovia, à partir de 16 h GMT.

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Les qualifications de la zone Afrique se déroulent en trois tours à élimination directe, sous la forme de matchs aller-retour.

La Coupe du monde féminine U17 de football se tiendra du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc.

Au total, 31 sélections africaines prennent part à cette campagne qualificative. À l'issue des éliminatoires, seules quatre équipes rejoindront le Maroc, déjà qualifié en tant que pays hôte, pour la phase finale du Mondial féminin U17.