Togo: Cultiver la communion, vivre la fraternité

Le président de la République Jean-Lucien Savi de Tové a assisté samedi à la cérémonie de prise de possession canonique de Mgr Isaac Jogues Gaglo, nouveau patron de l'archidiocèse de Lomé, en la cathédrale de la capitale.

Âgé de 68 ans, Mgr Gaglo prend la tête de l'archidiocèse avec pour devise « Il les aima jusqu'au bout ». Dans son homélie, il a fixé six orientations pour guider sa mission : cultiver la communion, vivre la fraternité, servir avec humilité, garder un coeur missionnaire, prendre soin des plus fragiles et marcher ensemble.

« Un prêtre seul s'épuise. Une communauté divisée s'affaiblit. Une Église fragmentée perd en crédibilité. Mais une Église unie devient un signe, un témoignage, une lumière », a-t-il déclaré.

Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, dont le président de la Cour constitutionnelle et le ministre de l'Administration territoriale.