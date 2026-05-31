Togo: Un World Camp de la jeunesse en août à Lomé

30 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Du 20 au 23 août, Lomé accueillera le camp mondial de l'International Youth Fellowship (IYF), réunissant quelque 12 000 jeunes de diverses nationalités autour du thème « Jeunesse togolaise, étoile du monde ».

Organisé en collaboration avec le ministère du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire, le camp proposera des conférences sur le leadership, des ateliers de formation, des sessions de Mind Education, méthode pédagogique développée par l'IYF pour transformer les schémas de pensée des jeunes, ainsi que des concours de musique et de danse.

L'International Youth Fellowship (IYF) est une organisation mondiale créée en Corée du Sud, présente dans plus de 100 pays.

Elle s'appuie sur l'éducation, le volontariat et la coopération internationale pour former des jeunes responsables et engagés, capables d'agir positivement sur leur communauté. Reconnue par l'ONU, l'IYF a accompagné des millions de jeunes à travers le monde dans leur développement personnel et leur insertion sociale.

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