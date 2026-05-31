Sénégal: Hajj - La Mosquée Al-Haram au rythme du tawaf d'adieu

Dakar — Les scènes de recueillement et de sérénité se poursuivent, ce samedi, à la Mosquée Al-Haram, où les pèlerins affluent pour accomplir le tawaf d'adieu et prier autour de la Sainte Kaaba.

Ces pèlerins concluent ainsi leur parcours spirituel après plusieurs jours passés entre les Lieux Saints dans un climat de sécurité, de quiétude et d'organisation optimale, selon l'agence de presse saoudienne.

La SPA explique que dès les premières heures du jour et jusque tard dans la nuit, les flux de pèlerins convergent vers la Mosquée Al-Haram.

Tous sont désireux de profiter de leurs derniers instants à La Mecque pour multiplier les circumambulations, les invocations et la récitation du Saint Coran, dans une atmosphère spirituelle où se rejoignent langues et nationalités.

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Les pèlerins sont accompagnés dans l'accomplissement du tawaf d'adieu par un dispositif opérationnel intégré, incluant la gestion des foules, l'organisation des entrées et sorties, ainsi que la fourniture de services d'orientation, de terrain et de santé.

L'agence officielle rapporte des scènes humaines empreintes d'émotion dans les galeries et les cours de la Mosquée Al-Haram.

Des pèlerins levant les mains en prière pour remercier Dieu d'avoir accompli les rites, tandis que d'autres immortalisent leurs derniers instants auprès de la Kaaba avant de quitter La Mecque et regagner leurs pays, emportant le souvenir d'un voyage spirituel exceptionnel.

Une intégration des services et un haut niveau de préparation opérationnelle du système du Hajj a permis à des millions de pèlerins d'accomplir leurs rites avec facilité et sérénité, illustrant l'importance accordée par le Royaume au service des pèlerins et à l'attention constante portée aux Deux Saintes Mosquées et à leurs visiteurs, souligne la SPA.

Selon l'Autorité générale des statistiques (GASTAT), le nombre total de pèlerins pour le Hajj 2026 s'élève à 1 707 301. Parmi eux, 1 546 655 sont des pèlerins internationaux arrivés par différents points d'entrée, tandis que 160 646 sont des pèlerins nationaux, citoyens et résidents.