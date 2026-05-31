Sénégal: Ibrahim Mbaye remporte une deuxième Ligue des champions avec le PSG

Dakar — L'international sénégalais Ibrahim Mbaye a remporté, samedi, la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain (PSG), vainqueur d'Arsenal aux tirs au but (4-3), en finale disputée à Budapest, en Hongrie.

Les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) au terme du temps réglementaire et de la prolongation, avant que le club parisien ne s'impose lors de la séance des tirs au but.

Âgé de 18 ans, Ibrahim Mbaye, resté sur le banc durant cette finale, décroche ainsi sa deuxième Ligue des champions consécutive avec le PSG, quelques jours après avoir remporté son deuxième titre de champion de France.

Comme lors de l'exercice précédent, le jeune Sénégalais réalise le doublé championnat-Ligue des champions avec le club de la capitale française.

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Grâce à ce succès, le PSG ajoute une deuxième Ligue des champions à son palmarès. Le club parisien a également remporté cette saison son 14e titre de champion de France, consolidant son statut de formation la plus titrée de l'Hexagone.

Ibrahim Mbaye devient ainsi le septième joueur sénégalais retenu pour la Coupe du monde 2026 à décrocher un titre majeur cette saison.

Édouard Mendy a remporté la Ligue des champions d'Asie, Sadio Mané a été sacré champion d'Arabie saoudite, Ismaïl Jakobs a gagné le titre en Turquie avec Galatasaray, tandis que Abdallah Sima s'est adjugé la Coupe de France. Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont réalisé le doublé en Allemagne, en décrochant le championnat et la Coupe, alors qu'Ismaïla Sarr a remporté la Ligue Conférence.

Champion d'Afrique 2025 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye pourrait désormais enrichir davantage son palmarès lors de la Coupe du monde 2026.

Mbaye est arrivé au club en 2018, à l'âge de 10 ans.

Le 16 août 2024, il fait ses débuts en Ligue 1 face au Havre AC, à seulement 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le PSG. Quelques mois plus tard, il remporte le "Titi d'Or 2024", récompensant le meilleur jeune issu du centre de formation.

En 2025, il signe son premier contrat professionnel, courant jusqu'en 2027. Il inscrit ensuite son premier but avec l'équipe première lors d'une victoire 6-1 contre l'AS Saint-Étienne, devenant l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du club parisien.

Le joueur de 18 ans, qui a eu un temps de jeu limité, a inscrit cette saison trois buts et délivré trois passes décisives.

Le joueur formé au PSG figure parmi les 28 internationaux sénégalais retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour prendre part à la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les Lions sont arrivés en Caroline du Nord jeudi matin, où ils poursuivent leur préparation en vue du Mondial. Ils ont ensuite rejoint Charlotte, dans le sud-est des États-Unis, où ils affronteront la sélection américaine en match amical le 31 mai à 19h30. Les hommes de Pape Thiaw resteront dans cette ville jusqu'au 7 juin avant de se rendre à San Antonio, au Texas, pour y disputer un autre match de préparation contre l'Arabie saoudite.

Les champions d'Afrique en titre rejoindront ensuite leur camp de base dans l'État du New Jersey, dans le nord-est des États-Unis, le 11 juin.

Logé dans le même groupe que la France, la Norvège et l'Irak, le Sénégal entamera la compétition face aux Français le 16 juin au stade de New York, avant d'affronter la Norvège le 23 juin au stade MetLife, dans le New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw boucleront la phase de groupes en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto, au Canada.

À 18 ans, le joueur formé au PSG poursuit ainsi son ascension en enrichissant un palmarès déjà remarquable.