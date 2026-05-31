Sénégal: Serigne Cheikh Saliou Mbacké, un homme de foi au service de l'islam et du mouridisme (DEGAR)

30 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Délégué général aux Affaires religieuses (DEGAR), Djim Ousmane Dramé, a rendu hommage à Serigne Cheikh Saliou Mbacké, rappelé à Dieu vendredi, saluant un homme de foi qui a consacré son existence à l'islam et à la préservation de l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba.

"Le défunt laisse le souvenir d'un homme de foi, de discrétion et d'engagement, qui a consacré son existence au service de l'Islam, à la préservation de l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba et au rayonnement des enseignements de son illustre père", Serigne Saliou Mbacké, indique un communiqué transmis samedi à l'APS.

Le Délégué générale aux Affaires religieuses "profondément attristée" par la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, exprime "ses condoléances les plus émues". M. Cissé dit s'associer à celles du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye à l'endroit du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de la famille de Serigne Saliou Mbacké, de la communauté mouride ainsi que de toute la Oummah islamique.

Serigne Cheikh Saliou, fils aîné de feu Serigne Saliou Mbacké (1915-2007), cinquième khalife de la confrérie musulmane mouride, a tiré sa révérence ce vendredi, à Khelcom.

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