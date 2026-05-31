Congo-Kinshasa: Le Service national prend la tête d'une Task Force chargée de la salubrité et de la circulation routière à Kinshasa

30 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Service national a été placé à la tête d'une Task Force chargée d'améliorer la salubrité publique et la circulation routière à Kinshasa. La décision a été annoncée lors de la réunion du Conseil des ministres présidée vendredi 29 mai par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine.

À travers cette mesure, le Président de la République entend impulser une nouvelle politique d'assainissement de la capitale congolaise tout en s'attaquant au problème récurrent des embouteillages qui paralysent quotidiennement plusieurs artères de la ville.

Cette décision intervient quelques jours après une visite de Félix Tshisekedi sur plusieurs chantiers en cours à Kinshasa. Au cours de cette descente, le Président de la République avait constaté l'état d'insalubrité avancé de nombreuses artères et espaces publics de la ville.

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Parmi les sites visités figurent notamment les abords du Grand Marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Pourtant récemment réhabilité et toujours en attente de son inauguration officielle, le site est déjà confronté à des problèmes d'insalubrité qui ternissent l'image de cette infrastructure emblématique de la capitale.

Face à ce constat, le chef de l'État a décidé de renforcer les mécanismes d'intervention en confiant au Service national la coordination d'une Task Force dédiée à l'assainissement urbain et à l'amélioration de la mobilité dans la ville.

Selon Didier Nzolantima, directeur financier du Service national, cette initiative vise à répondre aux préoccupations exprimées par le chef de l'État concernant l'état de l'environnement urbain dans la capitale.

Les embouteillages chroniques, l'occupation anarchique de l'espace public et l'accumulation des déchets figurent parmi les défis majeurs que cette structure devra relever dans les prochains mois.

À travers cette nouvelle approche, les autorités espèrent restaurer l'image de Kinshasa, améliorer le cadre de vie des habitants et rendre la circulation plus fluide dans une métropole confrontée à une croissance démographique et urbaine soutenue.

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