Soudan: Al-Eiser condamne les violations meurtrières commises à Bara

30 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a fermement condamné les graves violations attribuées aux Forces de Soutien Rapide (FSR) dans la localité de la Grande Bara, dans l'État du Nord-Kordofan.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre a dénoncé des massacres et des actes de violence visant des civils, affirmant que ces attaques ont semé la terreur parmi la population et causé d'importantes pertes humaines et matérielles, notamment dans plusieurs villages de la région d'Al-Murra, à l'ouest de la ville de Bara.

Le ministre a également présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux habitants des zones touchées, notamment Hilla Hamed, Shaq Al-Noum, Bara, Oum Kureidim et les villages d'Al-Murra, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

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