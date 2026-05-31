Soudan: Le bureau des pèlerins soudanais annonce la réussite de la première phase du Hajj 1447H

30 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le chef du Bureau des affaires des pèlerins soudanais, Omar Mustafa, a annoncé l'achèvement avec succès de la première phase du Hajj 1447H, précisant que tous les pèlerins soudanais ont accompli leurs rites dans de bonnes conditions.

Il a indiqué que les pèlerins se trouvent actuellement à La Mecque avant leur départ progressif vers Médine à partir du 2 juin, tandis que les vols de retour vers le Soudan suivront le programme établi.

M. Omar Mustafa a également révélé que les préparatifs du Hajj 1448H débuteront de manière anticipée après la réception du plan d'organisation transmis par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

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