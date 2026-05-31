Congo-Kinshasa: Le marché central de Kisangani assaini à l'initiative de Mgr Ndjadi Ndjate

Plusieurs centaines de jeunes ont redonné de l'éclat aux abords du marché central de Kisangani, qu'ils ont assaini ce samedi 30 mai 2026. Ils ont répondu à l'appel de l'archevêque de Kisangani, à travers le Bureau diocésain pour la Pastorale écologique et la protection de l'environnement de l'archidiocèse, en collaboration avec les autorités urbaines.

Brosses, balais, râteaux et pelles à la main, Mgr Léonard Ndjadi Ndjate, le maire Kisangani et son adjointe, ainsi que de nombreux volontaires ont investi les allées et les alentours du marché central. Ensemble, ils ont raclé le sol, ramassé les détritus, mains gantées. D'imposants tas de déchets ont été aussitôt évacués à bord de tricycles.

Cette initiative a été saluée par de nombreux habitants, qui souhaitent voir cette opération se pérenniser afin de rendre l'ensemble de la ville de Kisangani plus salubre.

« Si ça continue ainsi, on voit le maire, on voir Mgr, cela va encourager tout le monde à travailler au centre-ville...C'est très bien, comme on met la propreté, il y avait beaucoup de saleté en ville... », a déclaré un habitant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'Église, le marché étant un lieu clé d'approvisionnement en denrées alimentaires, il doit être maintenu propre, car la santé de la population en dépend. Mgr Léonard Ndjadi Ndjate lance d'ailleurs un appel à la responsabilité individuelle et collective :

« La responsabilité de prendre soin de notre environnement, de prendre soin de notre maison commune, il appartient d'abord à chacun de nous, à chaque famille d'assainir le milieu immédiat ou chaque personne vit... »

De son côté, le maire Delly Likunde souligne le caractère pédagogique de cette initiative. Il promet également de renforcer les mesures d'accompagnement pour en assurer la pérennité.