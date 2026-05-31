Afrique Centrale: Suspension des voyages RDC-Ouganda - Inquiétude du Nord-Kivu

Depuis plus d'une semaine, aucun vol n'est assuré entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le transport transfrontalier de passagers, notamment les bus et les ferries, est également suspendu par les autorités ougandaises dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie d'Ebola qui touche les deux pays.

À Beni, Butembo et Lubero, dans la province du Nord-Kivu, cette décision suscite de vives inquiétudes parmi les opérateurs économiques, les voyageurs et les patients qui dépendent fortement de l'Ouganda pour leurs déplacements internationaux et certains soins médicaux spécialisés.

Dans cette région de l'est de la RDC, de nombreux commerçants utilisent l'aéroport d'Entebbe comme principal point de transit vers l'Asie, l'Europe et d'autres destinations internationales. La suspension des vols risque ainsi de perturber les activités commerciales et les échanges transfrontaliers.

L'accès aux soins constitue également une préoccupation majeure. Faute d'infrastructures hospitalières spécialisées suffisantes dans certaines zones, plusieurs malades traversent régulièrement la frontière pour bénéficier de soins en Ouganda.

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Le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) Butembo-Lubero, Polycarpe Ndivito, estime que les restrictions imposées risquent d'avoir des conséquences importantes sur les activités économiques de la région.

« Il y a un mouvement accru entre la RDC et l'Ouganda à la recherche de tous les produits de consommation, que ce soit du côté d'Aru, de Kasindi ou de Mahagi. Nous nous déplaçons chaque matin vers l'Ouganda. Ils ont ajouté le blocage des vols, alors que c'est à partir de l'Ouganda que nous prenons les vols pour aller soit en Asie, soit en Europe pour l'importation de biens de consommation. Il y a une nécessité urgente d'implémenter des mesures qui vont nous aider à juguler d'abord l'épidémie au lieu de faire le blocage », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, les acteurs économiques appellent à la mise en place de mesures permettant de lutter contre l'épidémie tout en préservant les échanges et la mobilité des populations.

Pour l'heure, les autorités ougandaises maintiennent uniquement l'autorisation du transport de marchandises dont les denrées alimentaires entre la RDC et l'Ouganda.