Congo-Kinshasa: Tabaski - La Communauté Ahmadiyya offre des repas chauds à plus de 300 détenus de la prison de Bandundu

La Communauté musulmane Ahmadiyya a offert, jeudi 28 mai, des repas chauds à plus de 300 détenus de la prison centrale de Bandundu, dans la province du Kwilu.

Ce geste de charité a été posé en marge de la fête de Tabaski (l'Aïd-ul-Adha), marquant la fin du pèlerinage à La Mecque.

A cette occasion, la communauté a égorgé 13 vaches ainsi que 53 chèvres et moutons.

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La viande a été distribuée aux membres de la communauté, à leurs familles, mais aussi à d'autres personnes et aux nécessiteux de la ville de Bandundu et d'autres agglomérations telles que Mushie, Nioki, Bagata et Camp Banku.

Cette action s'inscrit dans les recommandations et prescriptions coraniques concernant l'assistance aux plus démunis. Les fidèles musulmans ont été encouragés à multiplier les sacrifices pour l'élévation spirituelle, morale, sociale et économique de l'humanité en général, et de leur communauté en particulier.

Toutes ces initiatives humanitaires ont été rendues possibles grâce à l'appui de l'ONG Humanity First, une association caritative dont la mission est de protéger la vie et la dignité humaine.

Humanity First est un organisme international à but non lucratif, non politique et non religieux.

Il vient en aide aux personnes les plus démunies et vulnérables dans plus de 91 pays.

Son action comprend des projets de développement et de secours à court et à long terme, avec pour objectif de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie grâce à l'assistance médicale, l'hébergement, l'assainissement, ainsi que l'approvisionnement en eau, nourriture et vêtements.