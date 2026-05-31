Tunisie: Finale ES Zarzis-EST - Un dispositif de transport spécial mis en place depuis Zarzis

La Société régionale de transport de Médenine a mobilisé deux bus pour assurer le déplacement des supporters de l'Espérance Sportive de Zarzis (ESZ) souhaitant assister à la finale de la Coupe de Tunisie, prévue dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès face à l'Espérance Sportive de Tunis (EST).

Le porte-parole de l'entreprise, Chokri Jaziri, a déclaré que les deux véhicules quitteront Zarzis à l'aube dimanche afin d'acheminer les supporters ayant déjà acheté leurs billets pour la rencontre. Le retour vers Zarzis est programmé immédiatement après le coup de sifflet final.

Par ailleurs, la société a lancé la vente des billets de transport à son agence de Zarzis à la suite d'une réunion tenue au siège du gouvernorat de Médenine. Cette rencontre a été consacrée à l'examen des contributions de plusieurs intervenants et partenaires en vue d'accompagner et de soutenir le club dans sa préparation à cette échéance sportive majeure.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faciliter le déplacement des supporters zarzissiens vers Radès à l'occasion de cette finale très attendue de la Coupe de Tunisie.