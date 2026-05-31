Tunisie: Grands projets à Sfax - La lumière au bout du tunnel ?

La députée à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Manel Bdida, a affirmé que les grands projets programmés dans le gouvernorat de Sfax connaissent une évolution progressive, tout en reconnaissant que leur rythme de réalisation demeure en deçà des attentes.

Intervenant vendredi 29 mai 2026, sur les ondes de Diwan FM, la parlementaire a indiqué que plusieurs projets stratégiques ont commencé à enregistrer des avancées concrètes, rejetant les discours évoquant une paralysie généralisée des programmes de développement dans la région.

« Sfax n'est ni une ville sinistrée ni une ville ciblée », a-t-elle déclaré, estimant que la situation actuelle nécessite une lecture nuancée. Selon elle, certains dossiers longtemps en suspens commencent progressivement à se débloquer, même si les résultats restent inégaux d'un projet à l'autre.

La députée a toutefois souligné que les autorités concernées sont appelées à renforcer le suivi et à accélérer l'exécution des projets structurants afin de répondre aux attentes des habitants et des acteurs économiques de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a enfin relevé que plusieurs dossiers de développement enregistrent une amélioration graduelle, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la dynamique engagée pour garantir la concrétisation des projets dans les délais les plus courts possibles.