Sénégal: L'atttente du nouveau gouvernement et les 100 ans de Wade en exergue

Dakar — Les rares journaux disponibles ce samedi évoquent la suite du départ de Ousmane Sonko du gouvernement, les cent ans de Wade, entre autres sujets politiques.

WalfQuotidien relève à sa une le "cruel dilemme" pour le chef de l'État, en parlant de la participation de Pastef au gouvernement et d'un éventuel accord avec le FMI, le Fonds monétaire international qui a suspendu son programme avec le Sénégal après la découverte de la dette dite cachée héritée de l'ancien régime.

Dans l'attente de la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, Sud Quotidien informe que Ousmane Sonko a passé le témoin à son successeur à la Primature, Ahmadou Alhaminou Lo, vendredi.

Le nouveau président de l'Assemblée nationale "transmet les rênes à Alhaminou Lo", nommé Premier ministre, ajoute Le Soleil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte de crise politique redoutée, à l'occasion de la prière de l'Eid el-kebir, des imams et le chef de l'État "prônent l'unité".

100 ans de Wade

"Entre crise des valeurs, difficultés économiques et enjeux politiques, les guides religieux ont placé l'actualité au centre de leurs messages", écrit Le Soleil, soulignant que le président Faye a appelé les Sénégalais à "renforcer l'unité et la solidarité nationales".

Abdoulaye Wade, qui a officiellement 100 ans, ce 29 mai, occupe une place importante dans les journaux parvenus à l'APS.

Tribune rend hommage à une "figure majeure dont l'héritage dépasse les clivages politiques".

"Son engagement, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité ", à dit l'ancien président Macky Sall dans La Tribune.

Son successeur, Bassirou Diomaye Faye, souligne que le secrétaire général du PDS "a vu naître le Sénégal et aidé à le faire grandir", rapporte Rewmi Quotidien.

Idrissa Seck, ancien Premier ministre de Wade (2002-2004), et Ousmane Sonko, Premier ministre sortant élu président de l'Assemblée nationale, participent au concert d'hommages à Abdoulaye Wade.

Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Le Soleil magnifie "un siècle d'audace politique" du "pape du Sopi", tandis que Sud Quotidien, à sa une, voit en Abdoulaye Wade, "le conquérant de l'espérance".

Les quotidiens du week-end saluent, par ailleurs, la mémoire de Serigne Cheikh Saliou Mbacké décédé vendredi, à Touba.

Pour Le Soleil cette disparition est "l'éclipse d'un marabout discret".

La Tribune pleure le fils de Serigne Saliou Mbacke qui tire sa révérence.