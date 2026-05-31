Sénégal: CAN féminine 2026 - Les Lionnes en stage avec deux matchs amicaux contre le Nigeria les 5 et 8 juin

Dakar, 30 mai (APS - L'équipe nationale féminine du Sénégal disputera deux matchs amicaux contre le Nigeria les 5 et 8 juin 2026 à Ikenne au Nigéria, dans le cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine prévue du 25 juillet au 16 août 2026 au Maroc, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF), samedi.

Ces deux confrontations face aux Super Falcons permettront au sélectionneur national, Mame Moussa Cissé d'évaluer l'état de forme de son groupe et d'affiner les derniers réglages avant la phase finale continentale.

Pour ce rassemblement, 26 joueuses évoluant au Sénégal et à l'étranger ont été convoquées.

L'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, initialement prévue du 17 mars au 3 avril, a été reportée du 25 juillet au 16 août de la même année, afin de permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l'équipe vainqueur, avait déclaré, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar au mois d'avril.

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Les Lionnes du Sénégal devraient participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite.

Les quarts-de-finalistes de la dernière édition partagent le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya.

Voici la liste des presélectionnées :

Gardiennes : Adji Ndiaye (Bourges 18, France), Khady Faye (Aigles de la Médina, Sénégal), Mikaela Bottega (Servette Chênois Féminin, Suisse), Tening Sène (Jappo olympique Guédiawaye, Sénégal ;

Défenseures : Anta Dembélé (Aigles de la Médina, Sénégal), Adama Sané (Wydad de Casablanca, Maroc), Wolimata Ndiaye (Wydad de Casablanca, Maroc), Aïssatou Fall (Aigles de la Médina, Sénégal), Mareme Babou (RC Lens, France), Meta Kandé (Al-Himmah, Arabie saoudite) et Aminata Keïta (ESOF La Roche, France) ;

Milieu de terrain : Safietou Sagna (RC Saint-Denis, France), Ndeye Awa Diakhaté (Al-Yarmouk, Arabie saoudite), Fatoumata Drame (Aigles de la Médina, Sénégal), Korka Fall (SM Caen, France), Dieynaba Ndaw (CP Cacereño Femenino, Espagne), Sokhna Nogaye T. Pène (AS Bambey, Sénégal) et Bineta Korkel Seck (SM Caen, France) ;

Attaquantes : Nguenar Ndiaye (Bourges 18, France), Mama Diop (RC Strasbourg, France), Seynabou Mbengue (FC Metz, France), Pascaline F. Bassène (CD Argual, Espagne), Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina, Sénégal), Mona Sarr (Hertha BSC, Allemagne) et Khadija Badio (ZNK Radomlje, Slovénie).