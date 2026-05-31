Togo: Beauté africaine - Le boom qui appelle à la vigilance

Le Salon international des arts cosmétiques (SIARCOS), qui se tiendra à Lomé du 2 au 4 juillet, illustre à lui seul la vitalité d'un secteur en pleine explosion.

La cosmétique africaine n'est plus un marché de niche : elle s'impose aujourd'hui comme une industrie à part entière, portée par une demande croissante sur le continent et au-delà.

L'Afrique subsaharienne représente désormais l'un des marchés cosmétiques à la croissance la plus rapide au monde. Portée par une population jeune, une classe moyenne en expansion et une fierté identitaire renouvelée autour des produits naturels locaux - karité, huile de coco, moringa, aloe vera - l'industrie attire investisseurs et entrepreneurs, notamment des femmes qui en constituent le moteur principal.

Au Togo comme dans toute la région, des marques locales émergent et conquièrent des parts de marché face aux géants internationaux. Certaines s'exportent désormais vers l'Europe et l'Amérique du Nord, portées par la diaspora africaine et un engouement mondial pour les cosmétiques naturels et éthiques.

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Des produits qui séduisent... mais qui interrogent

Revers de la médaille, la croissance rapide du secteur s'accompagne de dérives préoccupantes. La composition de certaines crèmes de soin, notamment les produits éclaircissants, suscite de sérieuses inquiétudes. Des substances potentiellement dangereuses, hydroquinone, mercure, corticoïdes, se retrouvent parfois dans des produits vendus sans contrôle suffisant sur les marchés locaux.

La certification et la réglementation restent insuffisantes dans de nombreux pays, laissant le consommateur démuni face à des allégations marketing non vérifiées. Prudence donc : un produit « naturel » ou « africain » n'est pas nécessairement sans risque, et l'étiquette ne dit pas toujours tout.

C'est précisément l'un des défis que le SIARCOS entend relever : professionnaliser le secteur, encourager la certification des produits locaux et sensibiliser les consommateurs. Car le potentiel est immense, à condition de bâtir une industrie fondée sur la transparence, la qualité et la sécurité.