Ghana: Les activités LGBTQ dans le viseur

30 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Parlement ghanéen a adopté vendredi un projet de loi criminalisant la promotion des activités LGBTQ.

Le texte, approuvé à l'unanimité par la commission des affaires constitutionnelles et juridiques, maintient une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison pour les actes sexuels entre personnes de même sexe. Il interdit également le financement ou la promotion des actes LGBTQ, sous peine de trois à cinq ans d'emprisonnement, et instaure une obligation de signalement aux autorités, passible elle aussi de trois ans de prison.

Le président John Dramani Mahama, dont le parti a soutenu le texte sous la pression des leaders religieux, devra désormais décider s'il le promulgue. Une version antérieure du projet avait été adoptée en 2024, mais n'avait jamais été signée par son prédécesseur.

Le Ghana s'inscrit dans une tendance régionale : le Sénégal a doublé en mars la peine maximale pour actes homosexuels à dix ans, tandis que le Burkina Faso a criminalisé ces pratiques pour la première fois en septembre dernier.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.