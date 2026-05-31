Cote d'Ivoire: Mankono/Incivisme routier - Une ONG sensibilise les populations de Dianra-Village et de Kan-Sokoura

Les usagers de la route exhortés à éviter les comportements à risque.

L'Ong Réseau de la miséricorde en Côte d'Ivoire (Remci), en collaboration avec l'Entreprise nationale des grands travaux publics (Ngtp), a mené, le 21 mai 2026, une campagne de sensibilisation contre l'incivisme routier à l'endroit des populations de la sous-préfecture de Dianra-Village.

La salle de réunion de la sous-préfecture de Dianra-Village et la place publique du village de Kan-Sokoura ont successivement abrité cette campagne, en présence de Mamadou Bamba, vice-président du conseil régional du Béré.

Le constat qui est fait est que de plus en plus d'accidents se produisent sur l'axe routier reliant Korhogo à Dianra.

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Pour Dr Jakalia Koné, directeur exécutif de l'Ong Remci, il y a urgence à interpeller les populations, et singulièrement les jeunes, qui sont les plus impliqués, sur cette situation qui devient de plus en plus alarmante. « Le désenclavement de nos localités par des voies praticables ne doit pas devenir un danger permanent pour nos populations du fait de l'incivisme routier », a-t-il fait savoir.

Face aux comportements à risque constatés au quotidien, « nous avons pris l'initiative, avec nos partenaires, de mener cette campagne afin de contribuer modestement à mettre fin à ces morts en cascade ». « Sur la route du coton, la sécurité doit être notre priorité absolue. Aussi, nos routes ne doivent pas être des tombeaux à ciel ouvert », a alerté le directeur exécutif de l'Ong Remci.

Pour sa part, Seydou Traoré, formateur en secourisme routier, a déploré cette situation qui endeuille de nombreuses familles chaque jour. « Si la route précède le développement, malheureusement, ce progrès est assombri par le nombre croissant d'accidents », a-t-il déploré.

Avant de pointer du doigt plusieurs facteurs à l'origine de ces accidents. « Les surcharges, l'alcool au volant, l'usage du téléphone en pleine conduite, l'excès de vitesse, le non-port du casque, le non-respect du code de la route et l'insouciance de la jeunesse », a révélé le formateur en secourisme.

Par conséquent, il a invité les populations, et singulièrement les usagers de la route, qu'ils soient en voiture ou sur des engins à deux ou trois roues, à adopter un changement de comportement. « Évitons les comportements à risque », a lancé Seydou Traoré.

Notons que les populations ont également été sensibilisées aux violences basées sur le genre.

Outre la Ngtp, cette campagne de sensibilisation initiée par l'Ong Remci a bénéficié du partenariat de l'Agence française de développement (Afd), de l'Intercoton et de Resco.