Cote d'Ivoire: Sciences Po Paris - Évariste Méambly décroche un deuxième Master et confirme sa quête d'excellence

L'honorable Évariste Édouard Méambly vient d'ajouter une nouvelle distinction de prestige à son parcours académique et professionnel. Le mercredi 27 mai 2026, l'ancien député et ex-président du Conseil régional du Guémon a obtenu un Executive Master en Politique et Management du Développement - Potentiel Afrique à Sciences Po Paris, l'une des institutions universitaires les plus réputées au monde dans les domaines des sciences politiques, de la gouvernance et des politiques publiques.

Un deuxième Master en trois ans

Cette consécration revêt une signification particulière puisqu'elle constitue le deuxième Master obtenu par l'homme politique ivoirien en l'espace de trois ans. En effet, après un Master en Pilotage des Organisations décroché le 22 juillet 2023 au Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT), Évariste Méambly poursuit ainsi son ascension académique avec une nouvelle qualification de haut niveau acquise à Paris dans le cadre d'une formation suivie en présentiel.

Cette réussite témoigne d'une volonté constante de renforcer ses compétences et d'approfondir ses connaissances dans des domaines stratégiques liés au développement, à la gouvernance et au management.

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Un parcours de formation marqué par la rigueur

Entre 2023 et 2026, l'Honorable Méambly a multiplié les formations spécialisées portant notamment sur l'évaluation des politiques publiques, le management des talents, la conduite du changement, la communication interne, la négociation stratégique ainsi que le développement des ressources humaines.

Son parcours l'a également conduit à obtenir une certification professionnelle de Directeur des Ressources Humaines, renforçant davantage son expertise en leadership organisationnel, en gestion stratégique et en développement du capital humain.

À travers ces différentes formations, il s'est forgé un profil associant compétences techniques, vision stratégique et compréhension des enjeux contemporains du développement.

Une expérience politique et institutionnelle solide

Au-delà des diplômes, cette démarche s'inscrit dans la continuité d'une riche expérience acquise sur le terrain. Figure connue de la scène politique ivoirienne, Évariste Méambly a siégé pendant dix ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de 2011 à 2020.

Au cours de cette période, il a notamment présidé le groupe parlementaire « Agir pour le Peuple », tout en assumant les fonctions de premier président du Conseil régional du Guémon entre 2013 et 2018.

Cette double expérience, à la fois politique et managériale, lui confère une compréhension approfondie des enjeux de gouvernance, de développement local et de transformation institutionnelle.

Un engagement intellectuel à travers l'écriture

L'Honorable Méambly ne limite pas son engagement aux responsabilités publiques et aux formations universitaires. Il contribue également à la réflexion académique et au débat sur le développement à travers la publication d'ouvrages.

Son autobiographie intitulée « Vaincre » retrace un parcours marqué par la résilience, la détermination et le dépassement de soi. Son second ouvrage, « Les financements des PPP en milieu rural », apporte une contribution scientifique sur les mécanismes de financement du développement rural à travers les partenariats public-privé.

Ces publications témoignent de sa volonté de partager son expérience et de contribuer à la production de connaissances utiles au développement.

Cap sur le doctorat

L'histoire académique de l'ancien parlementaire est loin d'être terminée. Après l'obtention de ses deux Masters, Évariste Méambly se prépare à franchir une nouvelle étape importante avec la soutenance de son Doctorat en Sciences de Gestion prévue pour octobre 2026.

Cette perspective illustre sa volonté constante de repousser ses limites et de poursuivre son perfectionnement intellectuel.

Un message fort à la jeunesse africaine

À travers ce parcours remarquable, Évariste Méambly adresse un message d'espoir et d'ambition à la jeunesse ivoirienne et africaine. À une période de la vie où beaucoup choisissent de se reposer sur leurs acquis, il démontre que la quête du savoir demeure un moteur essentiel de réussite et de transformation personnelle.

Son exemple rappelle que l'excellence ne s'improvise pas. Elle résulte d'un travail constant, d'une discipline rigoureuse et d'une volonté permanente d'apprendre.

Par son engagement académique, professionnel et intellectuel, l'Honorable Évariste Édouard Méambly apparaît aujourd'hui comme l'incarnation d'une conviction simple mais puissante : il n'y a pas d'âge pour apprendre, progresser et bâtir un héritage durable au service de son pays et des générations futures.