Sénégal: Seydi Gassama s'inquiète de la convocation des députés Guy Marius Sagna et Cheikh Bara Ndiaye

30 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a exprimé sa vive préoccupation à la suite de la convocation des députés Guy Marius Sagna et Cheikh Bara Ndiaye à la Section de recherches de la Gendarmerie nationale.

Dans une déclaration rendue publique, Seydi Gassama a indiqué que son organisation est « très préoccupée » par cette procédure visant les deux parlementaires. Selon lui, les infractions qui leur sont reprochées seraient présumément liées à l'exercice de la liberté d'expression, un droit fondamental garanti par les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits humains.

Le responsable d'Amnesty International Sénégal a également plaidé pour une réforme du cadre juridique applicable à ce type d'infractions. Il a demandé la suppression des peines d'emprisonnement pour les délits liés à l'expression, estimant que ces dispositions sont souvent utilisées pour réduire au silence les voix critiques à l'égard des autorités politiques.

« Nous demandons la suppression des peines de prison pour ces infractions qui sont utilisées pour faire taire les critiques contre les dirigeants politiques », a-t-il déclaré.

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Seydi Gassama a par ailleurs rappelé que plusieurs figures de l'actuel pouvoir ont elles-mêmes été confrontées à des poursuites similaires sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Il a notamment cité le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, qui avaient fait l'objet de procédures judiciaires liées à leurs prises de position politiques lorsqu'ils étaient dans l'opposition.

Pour Amnesty International Sénégal, cette situation souligne la nécessité de renforcer la protection de la liberté d'expression et de mettre fin à l'utilisation des sanctions privatives de liberté dans les affaires relevant de l'expression d'opinions ou de critiques politiques.

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