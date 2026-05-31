Madagascar: Nanisana - Un jeune homme retrouvé mort chez lui

30 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une mère a perdu son fils à Nanisana. Jeudi matin, les policiers du commissariat du huitième arrondissement ont été alertés qu'un jeune homme avait été retrouvé sans vie à son domicile. La maison était verrouillée de l'intérieur ; les proches ont dû forcer l'accès pour entrer.

« Je me sens abandonné dans cette maison. Tu cours toujours après le travail et l'argent, et mes appels restent sans réponse ». Ces mots, écrits par le défunt à l'attention de sa mère, ont été retrouvés sur place. Ils traduisent une détresse profonde, un sentiment de solitude et d'incompréhension qui portent aujourd'hui la trace de son ultime témoignage.

Le jeune homme, identifié sous les initiales O. C., âgé de 22 ans, vivait dans le quartier de Nanisana. Selon les déclarations de sa mère, il souffrait d'une maladie cardiaque et suivait un traitement médical régulier. Dans sa lettre, il exprimait sa douleur de ne pas être entendu, malgré ses souffrances.

Les enquêteurs ont relevé la présence d'alcool consommé avant le drame. Pour l'heure, la thèse du suicide est privilégiée, même si les circonstances exactes restent encore à confirmer.

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