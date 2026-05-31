Sénégal: Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké - Le président de l'Assemblée nationale en visite à Touba

Au lendemain de l'inhumation de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, s'est rendu à Touba ce samedi 30 mai 2026 pour présenter ses condoléances à la famille du défunt.

Après avoir rendu hommage au khalife de Serigne Saliou Mbacké à travers une publication sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a effectué le déplacement dans la ville sainte. Il était accompagné de son prédécesseur à la tête de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, ainsi que de plusieurs responsables de son parti. Au moment de la rédaction de ces lignes, la délégation se trouve à la résidence familiale de Serigne Saliou Mbacké.

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L'homme politique sénégalais entretenait des relations étroites avec le défunt Serigne Cheikh Saliou Mbacké. À Khelcom comme à Touba, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises ces dernières années.

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Dès l'annonce du rappel à Dieu du guide religieux, Ousmane Sonko avait salué sa mémoire dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Il a été là pour moi dans les moments les plus sombres, m'accompagnant de sa compassion, de ses conseils, de ses prières et de celles des milliers de disciples dans les différents daaras », avait-il notamment écrit.