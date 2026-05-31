Congo-Kinshasa: 91e Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l'État

29 Mai 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Sous la direction du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 91ème réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue, le vendredi 29 mai 2026, à la Cité de l'Union africaine.

Outre la situation générale du pays, le Conseil s'est penché sur les préparatifs de la participation de l'équipe nationale de football Léopards à la 23ème édition de la Coupe du monde FIFA 2026, l'organisation de la conférence de programmation des investissements publics (exercice 2027) et les missions d'harmonisation entre le pouvoir central et les provinces.

Le Conseil a également examiné le dossier relatif à la réforme du cadre normatif de la gouvernance démographique en République Démocratique du Congo (RDC) et à la Stratégie nationale de valorisation, certification et monétisation des ressources forestières de la RDC.

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