Tunisie: Ligue 2 - barrages - finale - Olimpico de Sousse - cet apres-midi (16H00) - CSHL-SG L'effort final

Le CSHL et le SG s'affrontent aujourd'hui pour l'obtention du 3e ticket vers l'élite.

Au stade olympique de Sousse, Verts et Gabésiens disputeront le match de la saison, une opposition capitale pour passer en Ligue 1. Rencontre décisive à plus d'un titre donc aujourd'hui entre les Banlieusards du sud et la Stayda pour un strapontin vers la L1. Du côté du Stade gabésien, le onze à Lotfi Kadri a antérieurement écarté l'US Tataouine en demi- finale du tournoi barrage sur le score de (2-0). Et cet après-midi, c'est à nouveau un SG mené par les Walid Jerbi, Khaled Boussaidi, Khaireddine Meddaoui, Lamjed Ameur et l'instinctif gardien Hamdi Chairet qui tentera de renverser le CSHL de Chamseddine Dhaouadi, une formation qui, à son tour, a dû y mettre les ingrédients pour se défaire en demies d'une coriace équipe de l'AS Kasserine (1-0).

A quitte ou double...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Inconstant durant la dernière ligne droite de la phase des groupes du championnat, le CSHL a toutefois su écarter ou tenir en respect les prétendants à l'accession en battant l'UST dans son fief et en contraignant au nul l'ESHS en banlieue sud. Suffisant pour passer en barrage certes, mais maintenant que les coéquipiers d'Iheb Dridi disputent l'apothéose, ils doivent forcément proposer une copie impeccable et disputer le match de la saison pour retrouver la Ligue 1. A quitte ou double donc pour les deux postulants à l'accession. Forcément, la vérité du terrain sera implacable cet après-midi. Notons pour conclure que cette affiche sera arbitrée par Fraj Abdellaoui, assisté par Marouane Saad et Aymen Ismail. L'arbitre remplaçant sera quant à lui Ahmed Dhaouadi. Et à la VAR, Amir Loucif sera assisté par Wissem Boughattas.