Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - L'absence de coopération inquiète

Entre conflit armé et urgence sanitaire, les appels à une coopération entre Kinshasa et l'AFC-M23 se multiplient pour freiner Ebola dans l'Est de la RDC.

En République démocratique du Congo, l'épidémie à virus Ebola continue de se propager rapidement dans la partie est, dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Alors que l'Ituri, épicentre de cette épidémie, reste sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu sont toujours partiellement occupés par la rébellion de l'AFC-M23, soutenue par le Rwanda. Les appels se multiplient en interne comme à l'étranger pour réclamer aux deux parties de mettre leurs divergences politiques de côté afin de coopérer sur le plan sanitaire, au profit de la population.

Conflit et déplacements compliquent la riposte, l'OMS s'inquiète

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L'épidémie d'Ebola n'a pas mis fin aux affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion de l'AFC-M23 dans l'est de la RDC. En visite à Kinshasa, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que les conflits et les déplacements de populations compliquent encore la riposte sanitaire.

"Des personnes sont déplacées à cause du conflit. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, et environ 100 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés, je pense, au cours des premiers mois. Cela rend très difficile le contrôle de l'épidémie", précise t-il.

Un accès humanitaire rapide devient essentiel

La situation préoccupe également l'Union européenne. Elle appelle à placer les populations civiles, notamment celles déplacées par les conflits armés, en tête des priorités.

"Toutes les parties doivent permettre un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. C'est indispensable pour que les équipes médicales et humanitaires puissent travailler et éviter une propagation plus large de l'épidémie", insiste Hadja Lahbib, commissaire européenne en charge de l'Égalité, de l'état de préparation et de la gestion des crises, avant d'affirmer que l'Union Européenne est en communication avec toutes les parties.

Une coopération exigée pour le bien de la population

Le gouvernement congolais organise des opérations de riposte contre la maladie en Ituri. L'AFC-M23 s'occupe d'opérations similaires à Goma et à Bukavu.

Pour l'heure, aucune collaboration n'existe officiellement. Ce que la société civile déplore dans les circonstances actuelles. Rodriguez Munguakonkwa, président de la Société civile de Kabare, au Sud-Kivu, revient sur les revendications des habitants.

"Nous demandons qu'il y ait une collaboration étroite et bien structurée entre le gouvernement et l'AFC-M23 pour que la riposte soit visible aussi au niveau du Sud-Kivu et du Nord-Kivu", souligne Rodriguez Munguakonkwa, président de la Société civile de Kabare, au Sud-Kivu. Il avertit : "Si, malgré le conflit armé, les uns et les autres continuent à se considérer comme ennemis même dans des questions sanitaires pareilles, c'est la population qui va en souffrir."

Quatorze jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri, on enregistre au moins 220 décès suspects et près de 1000 cas suspects.

Il n'existe encore aucun traitement ni vaccin homologué contre la souche Bundibugyo d'Ebola, celle qui est à l'origine de l'épidémie actuelle.