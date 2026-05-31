Tunisie: Juin-Juillet-Août 2026 - Températures supérieures aux normales saisonnières (INM)

Tunis — Les températures moyennes saisonnières pour la période Juin-Juillet-Août 2026 devraient dépasser les normales climatiques de référence (1991-2020) sur l'ensemble du pays, indique l'Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, publié samedi, l'INM a souligné que la saison estivale (Juin-Juillet-Août) est généralement caractérisée par une stabilité des conditions météorologiques. Les températures sont élevées sur l'ensemble du territoire, mais varient sensiblement selon les régions : plus modérées sur les côtes et plus élevées au centre et au Sud.

Les normales saisonnières des températures calculées, se situent entre 22 °C et 24 °C dans les régions côtières et entre 25 °C et 33 °C à l'intérieur du pays. Les températures les plus élevées sont observées dans le Sud, notamment à la station de Tozeur.

L'INM a, par ailleurs, fait savoir que les modèles de prévisions saisonnières montrent une probabilité modérée de précipitations supérieures aux normales sur la majeure partie du territoire, avec des incertitudes régionales localisées.

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Les normales saisonnières des cumuls de précipitations varient sensiblement selon les régions. Les valeurs les plus élevées sont observées dans les régions ouest du Nord et du Centre, avec des cumuls compris entre 34 et 62 mm. À l'Est, les précipitations sont modérées, oscillant entre 15 et 34 mm. Dans les régions du Sud, les cumuls restent faibles, variant de 3 à 12 mm

Juin 2026 : Climat nettement estival

Le climat devient nettement estival. Les températures normales varient généralement entre 23 °C et 25 °C dans le Nord et le Centre. Toutefois, à Kairouan, la normale saisonnière est plus élevée, atteignant environ 27 °C. Dans le Sud, les températures se situent entre 25 °C et 31 °C. Les zones d'altitude de l'ouest demeurent légèrement plus fraîches, avec des températures avoisinant les 22 °C à Thala.

Concernant les précipitations, les cumuls sont très faibles et restent souvent inférieurs à 25 mm dans le nord et le centre, et inférieurs à 12 mm dans le sud.

Juillet 2026 : Le mois le plus sec de la saison

Les températures moyennes normales varient généralement entre 26 °C et 30 °C dans le nord et le centre, et entre 28 °C et 33 °C dans le sud. Juillet constitue le mois le plus sec de la saison. Les cumuls des précipitations dépassent rarement 15 mm dans le nord et le centre, tandis qu'elles sont presque nulles dans le Sud.

Août 2026 : Transition progressive vers la saison pluvieuse automnale

Les températures varient entre 25 et 30°C au Nord et au Centre et entre 27 et 33°C au Sud. Les cumuls de précipitations sur la période de référence 1991-2020 sont contrastés selon les régions : ils atteignent 15 à 30 mm dans les régions ouest du Nord et du Centre, demeurent inférieurs à 8 mm dans le Sud, et n'excèdent généralement pas 18 mm dans le reste du pays. Ces précipitations annoncent la transition progressive vers la saison pluvieuse automnale.

IG