Congo-Kinshasa: Ebola - Le Gouvernement satisfait de l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et de la MONUSCO dans la riposte en Ituri

Le gouvernement congolais salue l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et de la MONUSCO dans la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri.

En visite à Bunia, jeudi 28 mai, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a souligné la qualité de la collaboration dans le partage des informations relatives à l'évolution de l'épidémie.

Selon lui, l'UNICEF et la MONUSCO jouent un rôle essentiel dans l'acheminement du personnel, du matériel médical et des intrants nécessaires à la prise en charge des malades.

« C'est une très bonne relation. En tout cas, nous, la RDC, nous sommes très transparents. Quand on me dit : "on vous apporte tel équipement", je l'annonce toujours. Nous devons recadrer le message. C'est nous qui donnons à tous les partenaires les chiffres. Ce que nous demandons, c'est qu'on dise aux gens la réalité de la situation, mais qu'on ne spécule pas », a déclaré Roger Kamba.

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De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, a salué l'appui logistique et opérationnel de la MONUSCO, particulièrement dans les zones difficiles d'accès.

« La MONUSCO nous aide dans le transport et la sécurisation. Nous travaillons avec sa police et son service logistique, car elle nous achemine aussi bien le personnel que le matériel », a-t-il reconnu.

Pour les autorités congolaises, la lutte contre Ebola demeure un défi collectif qui exige à la fois l'engagement des communautés et le soutien constant des partenaires mobilisés aux côtés du gouvernement.