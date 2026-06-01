Afrique: Journée mondiale sans tabac - Plus de 7 millions de morts chaque année

Le 31 mai marque la Journée mondiale sans tabac, une initiative internationale visant à sensibiliser le public aux dangers du tabagisme.

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac provoque chaque année plus de 7 millions de décès à travers le monde. Ce chiffre est supérieur au nombre de décès combiné lié au sida, à la tuberculose et aux accidents de la route.

À Maurice, malgré des avancées en matière de lutte antitabac, la consommation reste élevée. Près de 18 % de la population adulte fument encore, soit environ 184 000 personnes. Le phénomène touche principalement les hommes, avec plus de 30 % de fumeurs, tandis que la prévalence reste nettement plus faible chez les femmes. Les autorités sanitaires alertent également sur une tendance émergente : la montée du vapotage chez les jeunes.

Souvent perçus comme une alternative «moins dangereuse», les dispositifs de vapotage contiennent pourtant de la nicotine, une substance fortement addictive. Les spécialistes craignent que ces produits ne constituent une porte d'entrée vers la dépendance au tabac, en particulier chez les adolescents.

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Néanmoins, le tabac reste l'un des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers - en particulier celui du poumon - ainsi que les maladies respiratoires chroniques. À Maurice, le tabagisme serait responsable de plus de 1 300 décès prématurés chaque année. Les professionnels de santé rappellent que, malgré les efforts de prévention, le tabac demeure un facteur majeur des maladies cardiaques et des pathologies chroniques dans le pays.

Or, les dangers du tabac ne concernent pas uniquement les fumeurs. L'exposition à la fumée secondaire représente également un risque important, notamment pour les enfants. Ces derniers sont plus vulnérables aux infections respiratoires telles que l'asthme, la bronchite et la pneumonie. Les familles vivant avec un fumeur sont également davantage exposées à ces risques sanitaires.

Sur le plan international, Maurice se classe au 15e rang sur 100 pays dans le Global Tobacco Industry Interference Index 2025, avec un score de 44 points. Ce classement reflète une résistance relativement solide face à l'influence de l'industrie du tabac sur les politiques publiques.

Cet indice évalue notamment la transparence des décisions politiques, les conflits d'intérêts, les interactions avec l'industrie du tabac et les mesures de prévention. Plus le score est faible, moins l'ingérence est importante.

Maurice doit cette performance à plusieurs mesures clés : l'interdiction de la publicité pour le tabac, les restrictions dans les lieux publics et l'introduction des paquets neutres accompagnés d'avertissements sanitaires illustrés. Le pays a également ratifié la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en 2004.

Cependant, le rapport souligne encore des lacunes, notamment en matière de transparence et de gestion des conflits d'intérêts. Par ailleurs, près de 80 % des décès à Maurice sont liés aux maladies non transmissibles, dont le tabac demeure un facteur de risque majeur.

Il est à noter que les effets de l'arrêt du tabac apparaissent rapidement :

après 20 minutes, la tension artérielle et le rythme cardiaque se stabilisent ; après 12 heures, le taux d'oxygène dans le sang s'améliore ; avec le temps, le risque de maladies cardiovasculaires diminue progressivement.

Ces données rappellent la capacité du corps humain à se régénérer dès l'arrêt du tabac. À Maurice, plusieurs smoking cessation clinics offrent un accompagnement gratuit aux personnes souhaitant arrêter de fumer. Ces structures proposent un suivi médical, un soutien psychologique et des conseils personnalisés afin d'aider les fumeurs dans leur démarche de sevrage.