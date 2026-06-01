Sénégal: BAL 2026 - Petro de Luanda et les RSSB Tigers s'affrontent pour une finale historique à Kigali

La finale de la Basketball Africa League (BAL) 2026 opposera, ce dimanche, à 16h00 GMT, à Kigali, le finaliste de la dernière édition, Petro de Luanda, aux RSSB Tigers du Rwanda, une affiche inédite entre une formation angolaise expérimentée et un club rwandais qui dispute sa toute première finale continentale.

Le Petro de Luanda, vainqueur de l'édition 2024 et finaliste des éditions 2022 face à l'US Monastir et 2025 face à Al Ahly Tripoli, s'appuie sur une solide expérience continentale.

Le club angolais est l'un des plus réguliers d'Afrique et arrive avec un palmarès riche : champion d'Afrique des clubs à deux reprises (2006 et 2015 en Coupe d'Afrique des clubs champions). Champion d'Angola à 14 reprises et vainqueur de la Coupe d'Angola à 12 reprises, il avait terminé troisième de l'édition 2021 de la BAL.

Ces précédentes expériences en matchs décisifs renforcent son statut d'équipe habituée aux très grands rendez-vous, même si elles rappellent aussi des désillusions.

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Pour les RSSB Tigers, il s'agit d'un moment historique. Le club devient la première équipe rwandaise de l'histoire à atteindre la finale de la BAL, un exploit majeur pour le basketball du pays, qui accueille la cinquième des six finales de la compétition.

Leur parcours impressionnant s'est notamment construit autour de victoires marquantes en phase finale, dont un succès en demi-finale (106-97) contre Al Ahly SC (Égypte), vainqueur de l'édition 2023, confirmant leur statut de révélation de la saison.

Dans ce choc au sommet, Petro de Luanda part légèrement favori sur le papier grâce à son expérience et sa constance au plus haut niveau. Les RSSB Tigers, eux, arrivent sans pression mais seront portés par leur public.

Le coup d'envoi de cette finale, point d'orgue de la saison 2026 de la BAL, est prévu ce dimanche 31 mai à 16h00. Le vainqueur succédera au palmarès de la compétition reine du basketball africain et marquera l'histoire de cette édition.

Le match pour la troisième place opposera Al Ahly Benghazi (Libye) à Al Ahly d'Égypte, le même jour à 13h GMT.

Le Sénégal était représenté cette année par l'ASC Ville de Dakar. Le club dakarois a été éliminé en quarts de finale par le club égyptien d'Al Ahly.