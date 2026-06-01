Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 01 juin 2026

revue de presse

Éthiopie : Les électeurs aux urnes pour les élections législatives

En Éthiopie, 50 millions d’électeurs sont attendus aux urnes lundi à l’occasion des élections législatives.

Les députés issus de ce scrutin doivent élire à leur tour le futur Premier ministre du pays. Le sortant Abiy Ahmed brigue un nouveau mandat alors qu’il est au pouvoir depuis 2018.

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Sa formation politique, le Parti de la Prospérité est donné favori. Il affronte une opposition minée par des conflits internes sur fond de divisions ethniques. Cette élection ''pourrait d’être l’une des moins compétitives des sept scrutins nationaux organisés depuis l’introduction du multipartisme en Éthiopie en 1991'', selon des analystes. (Source Africanews)

Botswana : Akinwumi Adesina prend les commandes du fonds diamantifère national

Quelques mois après avoir quitté la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), l’économiste nigérian Akinwumi Adesina entame un nouveau chapitre de sa carrière en prenant la tête d’un fonds diamantifère en cours de structuration au Botswana. Annoncée par les autorités de Gaborone, cette nomination place l’ancien patron de la BAD au cœur d’un projet stratégique destiné à renforcer la résilience économique du premier producteur africain de diamants.

Cette décision intervient dans un contexte où le Botswana cherche à repenser son modèle de développement. Longtemps présenté comme une référence en matière de gestion des ressources naturelles, le pays entend désormais se doter d’un instrument financier capable de mieux protéger son économie contre les fluctuations du marché mondial du diamant tout en soutenant sa diversification. (Source Fineco)

Afrique : La guerre du détroit d’Ormuz menace les pharmacies du continent

Dépendante des importations venues d’Asie, l’Afrique découvre qu’un choc géopolitique à des milliers de kilomètres peut rapidement devenir une crise sanitaire majeure.

Le blocage du détroit d’Ormuz agit comme un révélateur brutal des fragilités structurelles africaines. Loin des champs pétroliers du Golfe et des rivalités militaires du Moyen-Orient, le continent découvre une nouvelle fois combien sa sécurité sanitaire demeure vulnérable aux secousses géopolitiques mondiales. Car derrière les tensions énergétiques se profile désormais une menace moins visible, mais potentiellement plus déstabilisatrice : l’approvisionnement en médicaments.

Plus de 70 % des médicaments consommés en Afrique sont importés, principalement depuis l’Asie, notamment l’Inde et la Chine. Or, une partie importante de ces flux commerciaux transite directement ou indirectement par les grandes routes maritimes affectées par les tensions actuelles. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Mondial 2026 : L’Afrique du Sud retarde son départ à cause d’un problème de visa

L’équipe d’Afrique du Sud a retardé son départ pour la Coupe du monde en Amérique du Nord en raison d’un problème de visas encore en traitement à l’ambassade des États-Unis à Johannesburg. Pretoria exige des explications.

La sélection des « Bafana Bafana », qui devait quitter Johannesburg dimanche 31 mai à bord d’un vol charter à destination du Mexique pour y rejoindre son camp d’entraînement, « a rencontré des difficultés concernant les visas de certains joueurs et officiels », a écrit la fédération nationale de football (Safa) dans un communiqué.

On ignorait dans l’immédiat combien de membres de la délégation n’avaient pas encore reçu leur visa pour le Mondial organisé au Mexique, aux États-Unis et au Canada (11 juin-19 juillet). Selon la chaîne publique SABC, les visas d’au moins 20 membres de l’équipe étaient encore en cours de traitement à l’ambassade des États-Unis à Johannesburg. (Source Jeune Afrique)

Cédéao : Birame Diop, le général sénégalais choisi pour piloter la Commission face aux tempêtes sahéliennes

Le Sénégal a officiellement désigné le général Birame Diop, ministre sortant des Forces armées, comme candidat à la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour le mandat 2026-2030.

L’annonce, faite dimanche par le ministère de l’Intégration africaine, confirme la mainmise de Dakar sur le poste stratégique, après que le sommet d’Abuja de décembre 2025 eut attribué ce rôle au pays. La nomination doit encore être entérinée par les chefs d’État en juillet 2026, mais le choix du général apparaît déjà comme un signal fort. (Source Africapresse)

Pétrole Algérie-Libye : Sonatrach relance le jeu énergétique dans le bassin de Ghadamès

Entre l’Algérie et la Libye, le pétrole ne s’arrête pas aux frontières. Du champ sensible d’Edjeleh aux découvertes récentes de Sonatrach et de la NOC dans le bassin de Ghadamès, les hydrocarbures transfrontaliers rappellent combien géologie, histoire coloniale et recomposition énergétique restent liées dans le Sahara central.

Dans le désert qui sépare le Sud-Est algérien du Nord-Ouest libyen, la carte politique ne correspond pas toujours à la carte géologique. Le bassin d’Illizi, côté algérien, et celui de Ghadamès, côté libyen, appartiennent à une même continuité sédimentaire du Paléozoïque, qui ne s’arrête évidemment pas aux frontières tracées par les États. (Source Afrik.com)

Nigeria : Un général à la retraite et son épouse kidnappés par des hommes armés à Katsina

L’ancien directeur de l’information et porte-parole des forces armées nigérianes, le général à la retraite Rabe Abubakar, et son épouse ont été enlevés samedi 30 mai dans l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria.

Le couple a été attaqué par des hommes armés alors qu’il se rendait à un mariage. Leur chauffeur a été blessé par balle. Ce rapt illustre la persistance de l’insécurité dans cette région régulièrement touchée par les enlèvements contre rançon menés par des groupes criminels. (Source Africa Radio)

Madagascar : Prise de parole très attendue de Michaël Randrianirina, président de la «Refondation»

À Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, président de la « Refondation », s'est longuement exprimé, le dimanche 31 mai 2026 au soir, à la télévision nationale. Une prise de parole très attendue, à trois jours du lancement de la concertation nationale, et alors que son pouvoir traverse une période de turbulences.

C'était sa deuxième grande prise de parole depuis son arrivée au pouvoir en octobre dernier. Le chef de l'État a profité de la tribune pour défendre le bilan de sept mois de « Refondation », en mettant en avant quelques chantiers en cours : l'accès à l'eau, l'électricité, ou les réformes dans l'enseignement supérieur. (Source RFI)

Journée mondiale sans tabac - Plus de 7 millions de morts chaque année

Le 31 mai marque la Journée mondiale sans tabac, une initiative internationale visant à sensibiliser le public aux dangers du tabagisme.

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac provoque chaque année plus de 7 millions de décès à travers le monde. Ce chiffre est supérieur au nombre de décès combiné lié au sida, à la tuberculose et aux accidents de la route.

À Maurice, malgré des avancées en matière de lutte antitabac, la consommation reste élevée. Près de 18 % de la population adulte fument encore, soit environ 184 000 personnes. Le phénomène touche principalement les hommes, avec plus de 30 % de fumeurs, tandis que la prévalence reste nettement plus faible chez les femmes. Les autorités sanitaires alertent également sur une tendance émergente : la montée du vapotage chez les jeunes. (Source L’Express.mu)

Taekwondo : Bamako accueille les Championnats d’Afrique 2026

Bamako accueille du 30 mai au 2 juin 2026 les Championnats d’Afrique de taekwondo au Palais des Sports Salamatou Maïga, une première pour le Mali qui réunit plus de 600 participants venus de 44 pays.

Classée G4 par World Taekwondo, la compétition permet aux athlètes d’engranger des points pour le classement mondial, dans la perspective des grandes échéances internationales.

Organisée par la Fédération malienne de taekwondo sous l’égide de l’Union africaine de taekwondo, la compétition se déroule dans les disciplines du kyorugi, du poomsae et du para-taekwondo. (Source Apanews)