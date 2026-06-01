Afrique: Mode, ART, musique et design - Dakar Creative Pop Up annonce sa troisième édition le 07 juin

Mode, art, design, artisanat, musique, danse et entrepreneuriat créatif se donneront rendez-vous ce 07 juin 2026 à l'occasion de la troisième édition du Dakar Creative Pop Up. Présenté comme une plateforme immersive dédiée aux industries culturelles et créatives africaines, l'événement ambitionne de réunir créateurs, artistes, artisans, marques, institutions et grand public autour d'une même célébration de la créativité contemporaine.

Le Dakar Creative Pop Up proposera une immersion au coeur de l'écosystème créatif sénégalais à travers un village articulé autour de plusieurs espaces. Sa particularité: un evenement en plein air dans les quartiers.Le Creative Market mettra en avant les marques, designers et créateurs locaux à travers des expositions et des ventes. L'Art District offrira une galerie éphémère consacrée aux arts visuels tandis que le Craft Lab valorisera les savoir-faire artisanaux à travers des démonstrations et des ateliers.

Une scène centrale accueillera également concerts, performances artistiques, spoken word, projections et défilés.

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Les organisateurs souhaitent faire de cet événement bien plus qu'une simple foire culturelle. « Dakar Creative Pop Up est une plateforme créative urbaine conçue pour faire converger la jeunesse, la création contemporaine, le commerce culturel et la visibilité de marque dans un même dispositif expérientiel », souligne le document de présentation.

L'événement se veut également un espace de rencontres professionnelles et d'opportunités économiques pour les créateurs. Son ambition est de permettre aux artistes, designers et artisans de gagner en visibilité, de développer leur réseau et d'accéder à de nouveaux marchés. « La créativité sénégalaise n'a pas seulement besoin d'être célébrée, elle a besoin d'être structurée, exposée, vendue, soutenue et mise en relation avec des partenaires capables d'accélérer son développement », affirment les initiateurs du projet.

Après deux premières éditions organisées à Fann Hock et à Sicap Liberté 3, qui ont attiré plus de 1 500 visiteurs et mobilisé plus de 50 artistes et performers, les promoteurs annoncent un changement d'échelle. Cette nouvelle édition entend renforcer l'offre artistique, la scénographie et les partenariats afin d'installer durablement le rendez-vous dans l'agenda culturel dakarois.

À travers ce rendez-vous de juin, puis une quatrième édition prévue en décembre 2026, Dakar Creative Pop Up poursuit un objectif clair : faire de Dakar l'un des principaux carrefours africains de la création contemporaine et du « Made in Senegal ».