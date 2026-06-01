Sénégal: La forge des âmes

Haut lieu de spiritualité ayant formé tant de prêtres du Sénégal et de la sous-région, le domaine de Sambam forge l'avenir de l'Église sénégalaise, loin du tumulte de Dakar. Aujourd'hui, l'abbé Alphonse Diomaye Niane, recteur des lieux depuis octobre 2022, veille sur ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu. Immersion dans un sanctuaire de silence et de discipline.

En venant de Dakar par l'autoroute à péage, il faut sortir à Sébikotane, traverser le village et suivre la route de Bambilor sur 2,5 km. Juste avant le village de Ndoyenne, il faut tourner à droite à hauteur des installations de la Sen'Eau et emprunter une route cahoteuse. Au bout de quelques minutes de trajet, se dévoile le domaine du Grand Séminaire de Sébikotane. Calme et austère. Une institution dont le nom résonne comme un pilier de l'Église sénégalaise.

C'est ici, sur les 211 hectares du domaine de Sambam, que l'abbé Alphonse Diomaye Niane, recteur des lieux depuis 2022, veille sur ses pensionnaires, loin de l'effervescence et du tumulte de la capitale. Ici, on respire l'air pur. Un véritable havre pour le citadin en quête de dépaysement.

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Le maître des lieux ne s'y trompe pas, lorsqu'il décrit l'endroit. « C'est un havre de paix. C'est un lieu de rupture, loin du bruit, indispensable pour le discernement et l'étude. Pour un citadin de Dakar, cela peut ressembler à une prison, mais c'est une prison qui nous va bien, car elle sert notre objectif spirituel », confie-t-il.

L'histoire de ce site est celle d'une longue quête de stabilité. Si la formation du clergé sénégalais remonte à 1847, elle fut longtemps nomade, ballottée entre Ngasobil, Poponguine ou Thiès au gré des épidémies et des guerres. Ce n'est qu'en 1951 que l'Église s'établit définitivement à Sébikotane, transformant cet ancien domaine d'un colon en un sanctuaire d'études.

En cette année 2026, la communauté célèbre avec émotion ses 75 ans de présence (voir encadré), un jubilé qui marque l'enracinement profond de cette terre dans l'histoire de l'église au Sénégal.

Diriger cette maison, c'est avant tout accompagner une liberté. L'abbé Alphonse refuse le terme d'« élite » pour qualifier ses pensionnaires. Pour lui, le prêtre n'est pas un privilégié ; il est un serviteur de la mission au même titre que le laïc, chacun invité à se sanctifier dans la vocation et l'engagement qui sont les siens.

Le chemin pour parvenir au sacerdoce ministériel est pourtant une véritable école de la patience et de la rigueur. Après une année de spiritualité au Grand Séminaire propédeutique de Ndiaffate (Diocèse de Kaolack) et deux ans de philosophie au Grand Séminaire de Brin (Diocèse de Ziguinchor), les séminaristes rejoignent Sébikotane pour quatre années de théologie intense.

Un parcours exigeant où le discernement reste la règle. À chaque étape, l'étudiant est libre de poursuivre ou d'arrêter.

Forger l'homme derrière le prêtre

Le quotidien à Sambam est une chorégraphie bien réglée entre l'esprit et la matière. La vie y est rythmée par la prière et les exigences académiques de niveau universitaire, mais elle s'ancre aussi dans la terre pour les 54 pensionnaires actuels.

« La vie s'articule autour de trois piliers : les études académiques, la prière et le travail. Les séminaristes entretiennent eux-mêmes leur cadre de vie en général. C'est une forme de responsabilité : apprendre à s'occuper de soi et de son cadre de vie », explique l'abbé Alphonse.

Chaque jour, pendant une heure, les futurs prêtres délaissent leurs livres pour le travail manuel. Balayer les couloirs, entretenir bêtes et locaux ou soigner le verger ne sont pas des corvées, mais une éducation à l'autonomie.

« On n'engagera pas des employés pour cela », insiste le recteur. C'est une manière de forger l'homme derrière le prêtre, de lui apprendre la responsabilité du quotidien.

Les séminaristes pratiquent également diverses disciplines sportives : de manière ordinaire, le football, le basket et le volley-ball ; dans le cadre de la fête du sport au mois de mai, l'athlétisme et la lutte traditionnelle.

Avant eux, le Grand Séminaire François Marie Paul Libermann de Sébikotane a formé sinon tous au moins la grande la majorité des prêtres diocésains du Sénégal, ainsi que des clercs venus d'autres pays comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo.

Pourtant, ce havre de paix n'est pas épargné par les réalités du monde. Aujourd'hui, le séminaire fait face à des défis économiques majeurs. Les subventions de Rome baissent chaque année et les contributions des diocèses ou des familles couvrent moins du dixième des besoins.

L'institution doit se réinventer pour survivre. Pour tendre vers l'autonomie, elle mise désormais sur l'élevage (porcs, volaille, vaches, chèvres et lapins), malgré l'assèchement du forage (avril 2025) qui a mis à mal l'exploitation agricole.

Des défis économiques majeurs

C'est un combat quotidien pour la subsistance, soutenu par la générosité des fidèles, chrétiens comme musulmans, qui voient en ce lieu un trésor commun.

Le samedi 2 mai, l'Initiative des Chrétiens en Douane s'est ainsi manifestée en offrant des denrées alimentaires d'une valeur de plus d'un million de FCfa. Un geste très apprécié par le recteur.

Pour le visiteur de passage, Sébikotane peut apparaître comme une « prison », mais c'est une rupture nécessaire pour entendre la voix de sa vocation. Loin du bruit de la ville, entre les murs de cette maison historique, l'abbé Alphonse Diomaye Niane et ses séminaristes continuent d'écrire une page essentielle de l'Église.

Quitter Sébikotane, c'est laisser derrière soi un lieu où le temps semble suspendu. En reprenant la route de Bambilor, on emporte l'image de ces jeunes hommes qui, entre une page de théologie et un seau d'eau, apprennent à devenir les pasteurs de demain.

Le Grand Séminaire n'est pas seulement une école ; c'est un poumon spirituel pour le Sénégal, un lieu d'anonymat fécond qui, de temps en temps, accepte d'ouvrir ses portes pour rappeler que la foi, ici, a les mains calleuses et le regard tourné vers l'horizon..., le Christ.