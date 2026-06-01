Sénégal: Un face-à-face qui fait déjà monter la pression

Depuis près de deux ans, les amateurs de lutte attendent avec impatience le choc entre Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer et Boy Niang 2 de Pikine. Longtemps annoncé puis repoussé à plusieurs reprises en raison de blessures enregistrées dans les deux camps, ce combat de tous les dangers est finalement programmé pour le dimanche 7 juin prochain par Gaston Productions.

Mais avant même leur confrontation dans l'arène, les deux adversaires ont déjà commencé les hostilités. En effet, le samedi 21 mai, au Thiossane Night-Club, les deux monstres de l'arène se sont retrouvés lors d'une joute verbale organisée par le promoteur Makane Mbengue.

Très sûr de lui, Reug Reug n'a pas mâché ses mots.

« Je ne calcule pas Boy Niang 2. Il ne m'ébranle pas. Il n'a ni le talent ni le courage pour me battre. S'il réussit à me vaincre, ce sera uniquement par la volonté divine », a lancé le lutteur de Thiaroye-sur-Mer.

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Poursuivant sa charge, il a rappelé certains combats passés de Boy Niang 2 pour remettre en cause sa résistance physique et mentale.

« Je n'ai jamais reculé devant un adversaire. Lui, il avait fui Tapha Tine à plusieurs reprises pour sortir des sacs délimitant l'aire de combat. Moi, je suis un sportif complet », a-t-il ajouté.

Mais Boy Niang 2 ne s'est pas laissé démonter. Fidèle à son tempérament combatif, le « Thiapathioly » de Pikine a répondu avec fermeté.

« J'accepte ce qu'il dit : que je n'ai aucune chance de le battre. Le jour du combat, il verra de quoi je suis capable », a-t-il répliqué.

Avant d'enchaîner dans un ton tout aussi offensif : « S'il ne fuit pas devant moi, je vais le tabasser sévèrement. Ce n'est pas à lui de me dicter ma conduite dans l'arène. C'est moi qui lui montrerai ce qu'il devra faire. »

Une victoire contre Boy Niang 2 permettrait ainsi à Reug Reug de relancer sa dynamique et de rassurer ses nombreux supporters.

Boy Niang 2 affiche lui aussi une détermination sans faille. Connu pour son engagement physique et son caractère guerrier, le fils de De Gaulle promet une bataille intense.

« Je l'attends de pied ferme. Quelle que soit la stratégie qu'il adoptera, il trouvera du répondant. J'ai plusieurs armes dans ma palette technique », a-t-il assuré.

À quelques jours du combat, une chose est déjà certaine : la guerre psychologique est bel et bien lancée entre les deux mastodontes.

Et au regard de la tension observée lors de ce face-à-face, l'affrontement du 7 juin prochain promet déjà des étincelles.