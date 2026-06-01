Sénégal: Un face-à-face qui fait déjà monter la pression

31 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Dembélé

Depuis près de deux ans, les amateurs de lutte attendent avec impatience le choc entre Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer et Boy Niang 2 de Pikine. Longtemps annoncé puis repoussé à plusieurs reprises en raison de blessures enregistrées dans les deux camps, ce combat de tous les dangers est finalement programmé pour le dimanche 7 juin prochain par Gaston Productions.

Mais avant même leur confrontation dans l'arène, les deux adversaires ont déjà commencé les hostilités. En effet, le samedi 21 mai, au Thiossane Night-Club, les deux monstres de l'arène se sont retrouvés lors d'une joute verbale organisée par le promoteur Makane Mbengue.

Très sûr de lui, Reug Reug n'a pas mâché ses mots.

« Je ne calcule pas Boy Niang 2. Il ne m'ébranle pas. Il n'a ni le talent ni le courage pour me battre. S'il réussit à me vaincre, ce sera uniquement par la volonté divine », a lancé le lutteur de Thiaroye-sur-Mer.

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Poursuivant sa charge, il a rappelé certains combats passés de Boy Niang 2 pour remettre en cause sa résistance physique et mentale.

« Je n'ai jamais reculé devant un adversaire. Lui, il avait fui Tapha Tine à plusieurs reprises pour sortir des sacs délimitant l'aire de combat. Moi, je suis un sportif complet », a-t-il ajouté.

Mais Boy Niang 2 ne s'est pas laissé démonter. Fidèle à son tempérament combatif, le « Thiapathioly » de Pikine a répondu avec fermeté.

« J'accepte ce qu'il dit : que je n'ai aucune chance de le battre. Le jour du combat, il verra de quoi je suis capable », a-t-il répliqué.

Avant d'enchaîner dans un ton tout aussi offensif : « S'il ne fuit pas devant moi, je vais le tabasser sévèrement. Ce n'est pas à lui de me dicter ma conduite dans l'arène. C'est moi qui lui montrerai ce qu'il devra faire. »

Une victoire contre Boy Niang 2 permettrait ainsi à Reug Reug de relancer sa dynamique et de rassurer ses nombreux supporters.

Boy Niang 2 affiche lui aussi une détermination sans faille. Connu pour son engagement physique et son caractère guerrier, le fils de De Gaulle promet une bataille intense.

« Je l'attends de pied ferme. Quelle que soit la stratégie qu'il adoptera, il trouvera du répondant. J'ai plusieurs armes dans ma palette technique », a-t-il assuré.

À quelques jours du combat, une chose est déjà certaine : la guerre psychologique est bel et bien lancée entre les deux mastodontes.

Et au regard de la tension observée lors de ce face-à-face, l'affrontement du 7 juin prochain promet déjà des étincelles.

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