Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Des leaders des associations et des confessions religieuses formés à l'observation des processus électoraux

Des responsables des associations et des confessions religieuses ainsi que des jeunes étudiants ont reçu, du 26 au 29 mai à Brazzaville, des enseignements sur le thème « Monitoring et observation électorale», à l'occasion d'une formation organisée par le Consortium panafricain pour la paix que dirige le coordonnateur général, Ernest Nounga Djomo.

La formation s'est déroulée au Centre missionnaire Elim afin de permettre au bureau national du consortium Brazzaville d'avoir des experts en matière du processus électoral. Durant quatre jours, les participants ont bénéficié des enseignements théoriques sur le thème « Les fondamentaux de l'observation électorale », donnés par le coordonnateur du Consortium panafricain pour la paix, le Dr Ernest Nounga Djomo, et le formateur Serge Didier Hengoup.

Selon le contexte, ont-ils dit, la société civile peut se mobiliser pour observer des élections dans le but d'engager les citoyens dans le processus électoral, de décourager la fraude, d'exposer les problèmes et les irrégularités, de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection.

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Elle se mobilise aussi dans le but de promouvoir la confiance dans le processus et les résultats, fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection ainsi que des recommandations pour améliorer le processus pour la prochaine élection. « L'observation d'une élection est une collecte d'informations sur un processus électoral en vue de formuler un jugment objectif sur la conduite ou la qualité dudit processus. Observer, c'est regarder, voir, noter et signaler », ont indiqué les formateurs.

Les partcipants à la formation, une trentaine dont dix femmes, ont ainsi reçu des éclaircissements sur le cadre juridique et les principes fondamentaux des élections démocratiques; le rôle; les droits et devoirs de l'observateur; le moniteur sur le terrain; les techniques de collecte de données, d'analyse et de vérification des incidents; les procédures d'ouverture des bureaux de vote, du dépouillement et de centralisation des résultats; l'éthique; l' impartialité et la gestion des situations de conflit ou de fraude électorale.

Pour lier la théorie à la pratique, les futurs observateurs des élections ont été en atelier de travail avec pour sur sujets : « L'observation du déroulement de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo » , « Le processus d'organisation de l'élection législative au Congo »; et « Le matériel d'électoral dans les bureaux de vote ».

Au terme de la formation, ils ont émis le souhait aux organisateurs de pérenniser l'activité dans tous les départements du Congo. Certains ont manifesté la volonté d'intégrer les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme. D'autres, à l'exemple des femmes, ont relevé le risque de la mission d'observation des élections, surtout avec la réalité africaine.