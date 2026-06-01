Sénégal: L'Université de Thiès offre deux jours de consultations médicales gratuites aux habitants de Ngoundiane

Ngoundiane — L'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a lancé, samedi, deux jours de consultations médicales gratuites, dans des spécialités rares, au profit des populations de la commune de Ngoundiane, a constaté l'APS.

L'Université de Thiès a dépêché à Ngoundiane une équipe de médecins spécialistes de diverses pathologies, allant de la diabétologie à l'ophtalmologie, en passant par la dermatologie, entre autres, sous la coordination de professerur Madoki Magatte Diop, directeur des études et de du bureau du service à la société à l'UIDT.

Ces consultations tablent sur un objectif de 300 personnes consultées en deux jours.

À travers le concept d"'université foraine" initié par le recteur Mamadou Babacar Ndiaye, il s'agit de faire sentir la présence de l'université sur toute l'étendue de la région de Thiès, par la mise à disposition de compétences que recèle cette institution.

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Cette activité s'inscrit dans la mission de service à la société que le recteur Mamadou Babacar Ndiaye a décidé mettre en avant, par le biais de conventions que l'Université a signées avec les communes de la région de Thiès.

Selon le docteur Madocki Magatte Diop, "l'idée est d'éviter les diagnostics tardifs de certaines pathologies, pour garantir un meilleur traitement". Dans cette optique, un suivi sera assuré aux patients qui en auront besoin, a-t-il assuré.

Il a dit souhaiter que cette activité soit pérennisée et organisée sur une base bimestrielle ou trimestrielle.

Le médecin-chef du district de Ngoundiane, le docteur Mactar Ndiaye, a jugé "très rassurant" le déroulement de cette première journée de consultations gratuites, en termes d'affluence et de prise en charge.

Avec ses sept structures sanitaires, dont une bonne partie du personnel est prise en charge par la mairie, Ngoundiane est l'une des communes les mieux dotées, a dit le médecin-chef de district.

Le recteur de l'UIDT s'est dit "fier" et "honoré" de ces 48 heures de consultations médicales gratuites, qui viennent matérialiser la convention signée avec la commune. A côté de la recherche, du calendrier universitaire, l'impact sur la population est l'un des critères les plus déterminants dans l'évaluation d'une université, a fait valoir Mamadou Babacar Ndiaye.

Il a salué le "pragmatisme" du maire qui a proposé que cette période de fête, où beaucoup reviennent dans leur terroir, soit mise à profit, pour impacter durablement la santé de la population.

Le recteur promet de poursuivre la mise en oeuvre des conventions signées avec les communes, et qui couvriront, au-delà de la santé, l'ingénieurie, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'agronomie entre autres filières pour faire bénéficier aux populations des compétences dont regorge l'université, "afin qu'elle soit imprégnée des problématiques existantes et tâche d'y apporter des solutions".

"Toutes les compétences développées à l'université, seront mises à la disposition des populations", à travers un plan d'action que l'université est en train de finaliser avec les communes signataires, a-t-il promis.

Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a loué la mobilisation de différentes franges de la population de Ngoundiane autour de la mairie, qui a dégagé une enveloppe de plus de cinq millions de francs CFA pour ces consultations.

Cette activité est, selon M. Dione, le fruit de la "combinaison de plusieurs efforts". Plus de 50 médecins de diverses spécialités, membres de l'Association des médecins de la commune, ont apporté leur concours, tout comme les étudiants ressortissants de la commune qui ont aussi joué leur partition.

Les femmes ont, elles, dégagé un montant pour assurer la restauration de l'équipe médicale, a-t-il ajouté.

La société Minex, qui exploite une carrière dans la collectivité territoriale, a décidé de supporter les frais d'achat de tous les médicaments, selon Mbaye Dione.

Un opticien natif de Ngoundiane, basé à Dakar, a offert des facilités pour l'accès des patients à des lunettes.

Le maire a affiché son optimisme quant à l'atteinte de l'objectif de consulter 300 personnes en deux jours.

La mairie de Ngoundiane a profité de ces journées pour signer une convention avec l'Agence de la Couverture sanitaire universelle, entraînant l'enrôlement de 2 000 personnes, dont les 700 seront des élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire et 300, des pensionnaires des "daaras" (écoles coraniques).

"Toutes les personnes qui seront consultées, sortiront d'ici avec une carte CSU", assure Mbaye Dione.

Pour lui, cet enrôlement n'est qu'une étape destinée à vulgariser cette carte CSU, comme une alternative pour ceux qui sollicitent souvent l'appui de la mairie pour acheter leur ordonnance.